Gran Hermano 2024: el novio de Sabrina habló sobre el beso con Denisse y causó furor con su parecido a Alan

Sabrina Cortez fue la última participante en ingresar a Gran Hermano 2024. La modelo e influencer sorprendió al resto de los participantes con su llegada un día después del inicio del juego. Rápidamente se enfrentó a Furia y formó alianza con el grupo de Isabel y Lisandro. Con el transcurso de los días, generó polémica con sus acercamientos hacia Alan y Denisse.

Si bien Sabrina aclaró que está en pareja hace varios años, dentro de la casa de Gran Hermano 2024 la modelo coquetea con varios participantes. Incluso, hasta se besó apasionadamente con Denisse en plena fiesta y causó revuelo tanto entre sus compañeros como en las redes sociales.

Recientemente, su novio apareció en el streaming de Telefe y opinó acerca del juego de Sabrina. Mano a mano con Sol Rivas, aseguró que no le afectó el beso de su novia con Denisse.

“Eso es algo que hablamos”, dijo al respecto. “Un beso con una mujer no me molesta”, remarcó. Por otra parte, también aclaró que no está en una relación abierta.

Además, en el chat del stream y en las redes sociales donde se viralizó el video, los usuarios no tardaron en mencionar en los comentarios el parecido del joven con Alan, uno de los participantes que más cerca está de Sabrina.

Sabrina y Joel ya se conocían antes de entrar a Gran Hermano 2024

En una charla privada con Alan y Emmanuel, Sabrina reveló sin pensar que ya conocía a un integrante de la casa antes de ingresar al reality y dio detalles.

“Allá en San Miguel hay un lugar que se llama ‘Corredor’ y yo estaba tomando mate sola con mi hermana y este pasó caminando por el corredor. Es un lugar que la gente usa para salir a correr y caminar con el perro. Yo estaba sentada con mi hermana y él se acercó y nos dice ‘me convidan un mate’”, comenzó su relato Sabrina.

“Por eso no quería decir nada, porque le quería sacar la ficha acá adentro. Yo tenía aparatos, tomamos un matecito, nos pasamos los Instagram y yo nunca más lo vi o hablé con él, es un chabón que es muy de hablar”, agregó en referencia a Joel.

La confesióngeneró repercusiones en las redes sociales, ya que también se supo que Joel y Rosina habían tenido una relación afuera de la casa, pero que nadie sabía.