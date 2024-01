El fuerte cara a cara entre Isabel y la mamá de Zoe de Gran Hermano 2024: “La amenazó”

Isabel De Negri fue la participante más grande, con 65 años en la edición de Gran Hermano 2024, y a pesar de ser una de las protagonistas del certamen, fue la cuarta eliminada de la casa más famosa por decisión del público, quien la juzgo por sus malos actos durante el juego del reality.

Dentro de la casa más famosa fue una de las líderes del grupo “Imperio” integrado por Martín Ku, “Manzana”, Alan, Sabrina y Lisandro. Teniendo en cuenta que la participante tomó las riendas de la cocina y daba órdenes para mantener en condiciones la casa de Gran Hermano 2024.

Isabel, la cuarta eliminada de Gran Hermano 2024 Foto: instagram/

De todas maneras, dentro protagonizó muchas peleas con el resto de los participantes y además, tuvo dichos muy fuertes y ofensivos para con muchos de sus compañeros. A los cuales se enfrentó, tras su salida, en el debate de Gran Hermano con Santiago del Moro y los panelistas.

Santiago del Moro en Gran Hermano 2024. Foto: Telefé

En el segundo día del debate, Isabel se tuvo que enfrentar a Aixa, la mamá de Zoe, quien fuera de la casa y vía Instagram comentaba día a día su descontento con Isabel y con el accionar que tuvo constantemente con su hija. Además, ella hizo campaña para que Isabel abandone la casa.

El duro cara a cara entre Isabel y la mamá de Zoe de Gran Hermano 2024. Foto: Telefe

Cuando Santiago le preguntó a Aixa si quería que Isabel se vaya de la casa, ella respondió que sí y justificó: “porque la trato muy mal, muchas veces y en varios aspectos. Metiéndose con la vida personal-física, amenazándola. Deseándole a una chica de 20 años que Dios la castigue y la premie con siete hijos para que salgas a trabajar. Le dijo que si seguía comiendo iba a quedar como Flor, es decir, se metió con el cuerpo de otra persona”.

Zoe Bogach de Gran Hermano 2024 junto a su mamá, Aixa Abasto Foto: Instagram Aixa Abasto

La defensa de Isabel comenzó con un pedido de disculpas y aclaró: “yo hago muchos chistes ácidos. Me sacan de contexto cuando yo le dije que Dios la iba a castigar e iba a tener siete hijos. Lo dije en ese tono, riéndome”.

Isabel de Gran Hermano 2024 habló sobre sus dichos para con Silvina Luna

Dentro de la casa, Isabel se había referido al estado físico de Silvina Luna mientras participó del reality. Lo cual generó polémica y una vez afuera, le tocó explicar la situación. Isabel se defendió: “yo hago ese tipo de comentarios, pero no atacando a Silvina. Para mí fue una gran referente. Y como no había comida, dije que nos llenáramos con mate para no engordar como ella en su edición de Gran Hermano. No lo dije desde la maldad”.