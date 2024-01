Sabrina de Gran Hermano 2024 sufrió un tremendo accidente: “Veía borroso”

Gran Hermano 2024 pasó su séptima semana y mientras en la casa más famosa pasaron peleas, amistades, enfrentamientos y se armaron grupos. Sabrina es una de as 16 participantes que siguen en juego y que en un principio llamó la atención por su fuerte carácter y estrategia dentro del reality.

Sabrina logró armar su grupo y con el tiempo se fue adaptando a los idas y vueltas con Furia, pero lo que más llama la atención es la fuerte amistad que tiene con Alan, lo que se sospecha que puede ser algo más.

El accidente de Sabrina de Gran Hermano que generó preocupación entre sus compañeros

En las últimas horas, la participante generó preocupación entre los fanáticos del programa ya que apareció con una venda en el ojo. Según se supo fue Lucía quien le quiso hacer una broma a Alan y le tiró una ojota, pero en vez de ir hacia el participante oriundo de Chivilcoy, fue Sabrina la que recibió el golpe directo en el ojo.

Sabrina de Gran Hermano 2024 apareció con el ojo vendado y generó preocupación en sus compañeros Foto: gentileza pronto

Lo que le provocó un derrame y la debieron atender los médicos. Si bien con el correr de las horas, la mendocina se encuentra mejor, sigue con los cuidados y recuperando la visión.

“Igual me miraron ayer a la noche. Tenía peor, el ojo cerrado, el hematoma no lo tenía, pero a mí me entró la punta de la chancleta con el ojo abierto”, contó Sabrina a sus compañeros. “Fue una tirada ninja de Luchi a Alan, le dio en el ojo”, comentó Nicolás.

“Primero veía borroso, después veía como una mancha. Vinieron a verme los médicos y me dijeron que estaba todo bien”, aclaró Sabrina, y resaltó que no fue al propósito, sino que se trataba de una broma.

“Hacele una joda de que no ves, el médico me dijo que tengo un 50% de visión y quizá en unos días lo recupere”, expresó Lisandro como sugerencia para que Sabrina le haga una broma a Lucía.