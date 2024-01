El durísimo descargo del novio de Sabrina de Gran Hermano 2024: “Perdió la cabeza y me da pena”

Gran Hermano 2024 está repleto de polémicas y una de ellas es el “shippeo” entre Alan y Sabrina. Juntos protagonizaron un vínculo sexo afectivo, lo cual repercutió de manera negativa en ambos, ya que ella se encuentra en pareja desde hace 8 años.

Las consecuencias no tardaron en llegar. Alan tuvo que abandonar la casa por decisión del público, quien se mostró en contra de sus actos dentro del juego y con Sabrina, mientras que la pareja de ella, Brian, compartió un durísimo descargo en Instagram donde anunció su separación.

Este comunicado por parte de Brian fue muy sorpresivo, dado que tan solo un día antes se había mostrado a favor de su pareja y asegurado que entendía que su relación con Alan era parte de un juego. Sin embargo, aquellas palabras se diluyeron y transformaron en un descargo furioso.

¿Qué dijo el novio de Sabrina?

A través de un extenso comunicado en Instagram, Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano, dio a entender que puso punto final a su relación. Comenzó escribiendo: “Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presiono tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil”.

Brian dejó a Sabrina de Gran Hermano mientras ella sigue en el reality.

“Es más, ni siquiera redacte ese comunicado yo porque no me salía naturalmente, pero lo subi por el amor que le tengo a Sabrina y para cuidarla a pesar de todo y que siga con su sueño. Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo, me cansé y acá el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos”, reveló sin filtro.

“Yo ya sali a hablar días atrás y bancarla de la manera más genuina a Sabrina porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben. Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mí como persona. Cómo dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas hasta para entrar acá donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aun así decidí acompañarla”, expresó.

El durísimo descargo de Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano. Foto: Captura de pantalla

“Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado, claramente no toma dimensión de donde está y me da pena cuando salga y se tope con todo esto y el daño que causó. No apoyo para nada, obviamente, todo lo que se estuvo viendo este tiempo, pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo”, manifestó y cerró aún con cariño hacia su expareja.