Gloria Carrá apuntó contra Luciano Cáceres por la división de bienes: “La realidad es otra”

Gloria Carrá es una actriz y cantante argentina con una larga trayectoria en los escenarios, además es madre de la artista Angela Torres y Amelia Cáceres, la hija que tuvo con Luciano. La pareja de actores se separó en 2015 después de ocho años juntos y hasta el día de hoy enfrentan algunos problemas por la división de bienes tras el fin de su matrimonio.

Si bien ambos mantienen un perfil bajo y muy raras veces hablan en los medios de su vida privada. Esta vez fue Gloria Carrá quien contó la verdad de su situación legal con su expareja y padre de su segunda hija, al parecer no todo está de la mejor manera como contó el actor.

Gloria Carrá apuntó contra Luciano Cáceres por la división de bienes

Gloria Carrá opinó de Luciano Cáceres y fue contundente

En Socios del Espectáculo le preguntaron sobre la compensación económica con Luciano Cáceres. Ante esto, la actriz comentó tajante: “Siempre dicen lo de los alimentos. Sí, hay que ajustar. Pero el tema es que nosotros nunca cerramos el juicio, nunca repartimos los bienes porque él no quiere darme nada”.

Gloria Carrá apuntó contra Luciano Cáceres por la división de bienes

Luego Gloria Carrá agregó más datos del conflicto legal que lleva con su exmarido y padre de su hija: “Hay algo que repartir. Por un lado, está mi abogado tratando de que eso se cumpla. Y por el otro, el abogado de él haciendo que eso se demore y no se cumpla”.

Cuando el periodista le hizo referencia a una casa y un vehículo, la actriz enfatizó: “Sí, mi auto, que es mi auto, está a nombre de él y todavía no o pone a mi nombre. Lo uso yo, pero no puedo cambiarlo ni hacer nada”. Asimismo, el notero le señaló que el actor había dicho que no tendría problema de trabajar con ella.

Al hablar sobre si es posible llegar a un acuerdo con Luciano Cáceres, Gloria Carrá respondió con ironía: “Es imposible. Mucha buena cara, pero la realidad es otra”.