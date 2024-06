Tras su separación de Gloria Carrá, Luciano Cáceres tiene nueva novia: ¿se conocieron por Zoom?

Luciano Cáceres, reconocido actor argentino, compartió detalles sobre su relación con Belén Riva Roy, su novia y ex profesora de yoga. En una entrevista con Revista Gente, Cáceres reveló cómo comenzó esta historia de amor y cómo influyó positivamente en su vida.

La historia de amor de Luciano Cáceres y su novia nació en pandemia

La historia de amor entre Luciano y Belén comenzó durante la pandemia de coronavirus. “La conocí vía Zoom. Ella era mi profesora de yoga en la cuarentena”, recordó Cáceres. En una época donde el aislamiento se extendía, las clases de yoga se convirtieron en un refugio para el actor. “Empezamos las clases una vez por semana y al mes ya hacía cinco en el mismo periodo. A las seis de la tarde me conectaba con mi interior. Era mi espacio”, explicó.

Bélen, la novia de Luciano, que es profesora de yoga. Foto: Gentileza

El vínculo se fortaleció con el tiempo, y cuando las restricciones se relajaron, se conocieron en persona y comenzaron a salir. A pesar de haberse conocido brevemente años antes, cuando Belén le hizo una entrevista por el lanzamiento de “Los ricos no piden permiso”, fue a través del yoga que se reencontraron de una manera más personal y profunda.

Luciano Cáceres y su novia disfrutan del presente

Luciano y Belén no son de proyectar mucho hacia el futuro, prefieren disfrutar el presente. “Ella es su jefa: tiene su propio estudio y hace retiros. Nos acompañamos mutuamente. Es tan inestable y poco organizado el trabajo de actor que muchas veces me ayuda con Amelia”, contó el actor refiriéndose a su hija, fruto de su relación con Gloria Carrá.

Luciano y su novia mantienen su vida privada alejada de los reflectores. Foto: Gentileza

El vínculo entre Belén y Amelia, según Cáceres, se desarrolló de manera natural. Durante una temporada en Mar del Plata, las dos compartieron diversas actividades, creando un lazo cercano. “Fueron a ver otras obras, salieron de shopping y demás. Eran actividades que no me incluían a mí porque trabajaba”, recordó el actor.

El balance positivo que hace Luciano Cáceres sobre su vida actual

Luciano Cáceres se muestra agradecido por la vida que lleva actualmente. “He tenido vidas de ficción que no tendría nunca en mi existencia. Hoy estoy donde quiero estar: tengo una familia hermosa, una hija espectacular y no puedo más que agradecer”, expresó en la entrevista.

La pareja se conoció por Zoom. Foto: Gentileza

Respecto a cómo manejan la vida pública y las entrevistas, Luciano aseguró que Belén, a pesar de su experiencia como periodista, no lo entrena para dar notas. “Sé que hay otros que saben sacarle un rédito económico a su vida privada, pero yo no sé. Me formé como actor y hacia eso voy”, afirmó.