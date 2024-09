¡Quedó expuesta! Descubrieron el perfil falso de Virginia Gallardo en Instagram: ¿para qué lo usa?

La polémica envuelve nuevamente a Virginia Gallardo tras un supuesto desliz en Instagram que la habría dejado al descubierto utilizando un perfil falso para responder a sus haters. El domingo, la modelo habría cometido un error al responder a un comentario negativo bajo la cuenta de “juancruzrodriguez00”, despertando sospechas entre sus seguidores.

Todo ocurrió cuando Gallardo, junto a sus amigas Ailén Bechara y Estefanía Berardi, compartió un video con la intención de “ponerle onda al domingo”, bailando al ritmo de “I’ll Be Missing You.” Pero la alegría del momento se vio opacada por las críticas en la sección de comentarios.

Virginia Gallardo tendría un perfil falso para contestar malos comentarios

Un usuario lanzó una observación malintencionada sobre la apariencia de Gallardo: “No sé cómo no pierde el equilibrio con ese almohadón jajaja. O sea, ¿no se da cuenta de que le queda mal? Súper desproporcionado y no es envidia, es asombro jajaja”.

Virginia quedó expuesta en Instagram.

Fue entonces cuando la cuenta “juancruzrodriguez00″ respondió de manera inmediata y personal: “Tenía 20 años cuando me operé. Tu comentario no suma nada” La similitud en la defensa y el tono usado, junto con el hecho de que esta cuenta seguía a Gallardo desde su perfil principal, encendió las alarmas de los seguidores, quienes comenzaron a especular que la modelo estaba detrás de este alias.

Virginia Gallardo en medio de la polémica por su perfil falso de Instagram

Pochi, la administradora de la cuenta de chismes Gossipeame, también compartió una captura del mensaje de un seguidor que reforzaba la teoría del perfil falso. “Encima se sigue desde la cuenta”, apuntó Pochi, agregando un toque de humor al asunto: “No bueno, la amo, se confundió! Igual seguir criticándola por una decisión que tomó siendo jovencita... ¡la que más debe estar sufriendo es ella!”.

La famosa se seguía desde su cuenta fake.

Pero la historia no termina ahí. Un seguidor avisó a Pochi de un cambio reciente: “El Instagram trucho de Virchu Gallardo ya no es más el de juancruzrodriguez00, de hecho, borró los comentarios. Le cambió el nombre ahora a Alberto Rossi” Además, el mismo usuario adjuntó una imagen que mostraba una foto de Virginia con su hijo, supuestamente publicada por el perfil falso.

La foto de Virginia Gallardo en su cuenta fake.

La situación ha dado pie a innumerables memes y comentarios en las redes, con Pochi sumándose al humor: “¿Es joda? Me la imagino haciendo brainstorming para cambiar el nombre a ‘Alberto Rossi’.” Hasta el momento, Virginia Gallardo no se refirió a la situación, pero la teoría de que podría estar gestionando un perfil falso para defenderse ha captado la atención de todos.