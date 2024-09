En medio de la preocupación por su salud, Darío Barassi confirmó que se va de su programa

Darío Barassi es uno de los conductores más queridos por todos, su carisma y simpatía única hizo que el público lo siga en sus programas de entretenimiento. Actualmente está a cargo de “Ahora Caigo” por El Trece, en donde mantiene divertidos intercambios con el público que va a participar. Sin embargo, hace un tiempo que se ausenta seguido de la televisión por problemas de salud, esto llevó a que tomara la decisión de dejar la televisión.

El anuncio lo hizo el conductor en sus redes sociales después de varias ausencias por su delicado estado de salud. Si bien, Darío Barassi busca ponerle onda y mostrar el lado bueno de las cosas, a pesar de estar en la clínica internado con un estado delicado.

En sus publicaciones se pueden fotos de él con la bata de la clínica y pasando por diferentes procesos médicos para recuperarse. Luego de que se conoció la noticia de su salida del programa y que iba a ser reemplazado por el Chino Leunis en “Ahora Caigo”, sus seguidores se mostraron preocupados por su salud. Es por eso que Darío Barassi explicó cómo está y por qué se va del programa para no generar confusiones.

Darío Barassi contó que deja su programa y habló de su salud

“Me metí en el último posteo que hice, haciéndome el sexy para ver cuáles eran sus comentarios y noté que muchos están preocupados por mi salud, así que voy a hacer un par de historias contándoles todo”, comenzó a contar el conductor.

“‘¿Por qué te vas del programa? ¿Por qué te va a reemplazar el Chino (Leunis)?’, preguntan muchos seguidores míos, y les cuento: desde el día 1 en que firmé contrato para Ahora Caigo sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa. Es algo que el canal ya sabía y estaba consensuado”, expresó Darío Barassi.

“Lo que hicimos durante estos meses fue adelantar programas y logramos grabar todos los de septiembre y octubre. La idea era llegar a noviembre y mitad de diciembre, pero, claro, pasaron cosas, como en la vida de todos, y no lo logramos”, agregó el conductor.

“Es una serie que voy a hacer para Disney, en la que voy a tener un cambio de look importante y mucho entrenamiento porque tengo que aprender a usar armas, por ejemplo. A partir de noviembre van a ver al Chino al aire por todo esto: no llegué a grabar el último mes del año y él tan capo que aceptó reemplazarme”, comentó Darío Barassi.

A su vez, el conductor quiso aclarar que no era por problemas de salud ni con el canal. “Lo que más me interesa que sepan -porque me di cuenta que el interés de ustedes es súper genuino- que no dejo el programa por un problema de salud o con el canal: todo está en orden”.