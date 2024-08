Tras estar 45 días internado, Pablo Alarcón habló de su salud: “Me hicieron una cirugía a corazón abierto”

Pablo Alarcón es un reconocido actor de cine, teatro y televisión que supo ganarse el cariño del público. El año pasado quedó demostrado cuando decidió hacer actuaciones a la gorra en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires que cuando trascendió la noticia se llenó de espectadores. Los primeros días de junio se supo que el actor no estaba pasando por un buen momento de salud y estaba internado con una neumonía bilateral.

El actor pasó 45 días internado con complicaciones de salud y una riesgosa operación a corazón abierto de la que se recupera lentamente. Pablo estuvo de invitado en la mesa de Juana Viale a tan solo horas de recibir el alta médica, allí el actor contó cómo se encuentra actualmente.

Pablo Alarcón habló de su salud y cómo se recuperó de la neumonía bilateral

Cuando Juana Viale le presentó, el actor contó con humor: “Estoy bárbaro, estupendo. Fue un ida y vuelta. Dije ‘vuelvo o no vuelvo, pero dije vuelvo por Juanita’”. Luego agradeció a los profesionales de la salud que le atendieron: “Me salvaron la vida”.

Pablo Alarcón habló de su salud en el programa de Juana Viale tras estar 45 días internado Foto: captura video

Una vez en la mesa, Pablo Alarcón habló de su salud y el problema que vivió en el cual perdió 12 kilos tras la cirugía. “Tuve un accidente, que le puede pasar a cualquiera. Pensaba que era un resfrío, me llevaron al Hospital Tornú, me llevaron al IMAC y ahí descubrieron que tenía un problema en el corazón y una válvula tapada”, contó el actor.

“Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y después me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass, eso demoró tres meses. Me hicieron una operación a corazón abierto. Mis pensamientos eran ‘¿me voy a morir o no me voy a morir?’. Después dije que era una experiencia que tenía que pasar con los ojos bien abiertos”, expresó Pablo Alarcón sobre el difícil momento de salud.

“Fue interesante, pero no lo quiero volver a pasar. Ya lo aprendí. Yo estaba haciendo El discurso de la servidumbre en las plazas y tomé mucho frío. Me pesqué una neumonía y yo pensé que era un resfrío, tomaba aspirinas hasta que fui al médico y me internaron. Me dijo ‘no solo tenés neumonía, también tenés un problema en el corazón’”, agregó el actor sobre el origen del problema de salud que surgió cuando estaba haciendo la obra de teatro a la gorra.