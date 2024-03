Sin dudas, Sabrina Cortez fue una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano 2024. La mendocina ingresó un día más tarde, junto a Bautista, y causó revuelo desde un principio. Además, su relación con Alan generó una gran controversia debido a su comportamiento mientras afuera la esperaba su novio. Finalmente, fue eliminada pero ahora tendrá su revancha.

Durante su paso por la casa de Gran Hermano 2024, Sabrina Cortez basó su estrategia en ponerse del lado contrario al de Furia. Esto, y su relación con Alan, hizo que el público votara para que abandone el programa. Sin embargo, ahora gracias al beneficio del Golden Ticket, tendrá la chance de volver a entrar.

Sabrina y Denisse volverán a la casa de Gran Hermano por el Golden Ticket Foto: Telefé

Mientras se prepara para reingresar, Sabrina Cortez habló acerca de un duro momento que atraviesa a nivel personal. En una entrevista para revista Pronto, la mendocina comentó cuál es la situación de su vida privada que pocos conocían.

Sabrina Cortez de Gran Hermano 2024 habló de la enfermedad de su mamá

Tal como comentó la ex de Brian Fernández, su mamá está librando una batalla contra el cáncer y eso la tiene muy preocupada antes de su reingreso a Gran Hermano 2024.

“Mi mamá es bioquímica y trabajaban con los militares pero tuvo que tomarse licencia por su enfermedad. Tiene cáncer de mama con metástasis en los huesos y ahora está llevando el tratamiento adelante”, reveló Sabrina.

El tremendo drama familiar que atraviesa Sabrina Cortez antes de reingresar a la casa de Gran Hermano 2024 Foto: Web

Luego, contó detalles del drama familiar: “Ella está bien, dándolo todo. Le pone mucha garra y nosotros como familia la acompañamos en todo”. Además, Sabrina aseguró que sus dos hermanos (Gastón, el mayor y Macarena, la más chica) se convirtieron en un gran sostén para ella.

A pesar de la enfermedad de su mamá, Sabrina animó a meterse en la casa de Gran Hermano 2024 para cumplir su sueño. “Yo buscaba un lugar en los medios para laburar en la tele. Es un ambiente que me gusta y me hace sentir cómoda aunque nunca trabajaría de panelista chusma, es la única faceta que no me gustaría probar”, señaló.