El negocio millonario que hizo Pampita gracias a Roberto García Moritán: “Cobró 6 millones...”

Yanina Latorre, la mediática del momento, le pasa “factura” a todos. Primero fulminó a Roberto García Moritán, luego a su madre, sus amantes, amigos, familiares y ahora también a Pampita. La panelista más polémica del país no dejó títere con cabeza en el escándalo que tiene a la farándula en vilo y llenó el único casillero de críticas que le faltaba, atacando con dureza a la modelo, a quien llamó “gran simuladora” y la acusó de aprovechar su vida “cuando le conviene”.

La “angelita” parecía haber tomado un claro partido “anti-Moritán” en su análisis del conflicto que está afectando a gran parte del mundo artístico. Sin embargo, en un giro inesperado, terminó criticando de manera sorpresiva y contundente a la artista.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la separación de Pampita

Pampita.

“A Pampita no se le hinchan los ojos, no se la ve triste. Tiene como un... ¡Es una gran simuladora! Mismo en los Martín Fierro ya estaban mal y se los veía divinos” indicó Yanina en la radio el Observador, donde conduce un programa diario.

Ahora bien, está claro que a Latorre no le gusta que Pampita no quiera hablar de su relación cuando siempre lo hizo sin ningún problema: “También hay una sola cosa en la que no banco que es cuando dice ‘no quiero hablar’. Ellos mostraron en todas las redes el pedido de mano, contaron todo, grabaron un reality, mostró el parto de la hija, hasta él cantó”, indicó Yanina.

La polémica confesión de Yanina Latorre sobre Pampita

Yanina Latorre.

La mediática, quien no oculta nada, siguió disparando en contra de Carolina: “Hicieron un reality de la casa. Comercializaron con eso. Dicen que ganó 6 millones con el reality. Lo hizo Paramount. O sea, mostraron todo. Él iba al Bailando a acompañarla”.

“Cada vez que hubo rumores te acordás que se daban besos en Instagram los subía. Ella no puede ofenderse ahora porque la gente quiere saber cómo está y la busque, porque esa puerta la abrieron ellos”, concluyó Latorre, dejando en evidencia qué es lo que más le molesta de la bailarina.

Nicole Neumann se metió en la interna y habló de la separación de Pampita y García Moritán

Si bien pasó mucho tiempo, las modelos no hablan de la relación entre ellas, se cree que hicieron las paces, ya que con el tiempo pasaron muchas cosas en la vida de cada una. Lo cierto es que ambas tienen varias coincidencias como fue la escandalosa separación de Nicole y Cubero, y la de Pampita y García Moritán.

Las modelos están trabajando juntas como jurados de “Los 8 escalones”, por lo que la prensa le preguntó a Nicole cómo le vio a su colega y qué piensa de la polémica separación entre Pampita y el expolítico.

“No sé, no me meto en cosas ajenas. La vi bien, profesional, haciendo su trabajo”, comentó Nicole sobre su colega al móvil de LAM.

Al ser consultada sobre el video viral de ella hablando de las “screenshot” que tiene similitud con la separación de la modelo, Nicole expresó: “Creo que cada pareja es un mundo, cada separación también. No encontré nada en común, solo vi eso”.

Luego cuando le preguntaron sobre si tuvo la posibilidad de hablar con Pampita antes de grabar, la modelo contestó tajante: “No. Nos vimos ya para empezar a grabar directo y cuando terminamos me fui corriendo para alimentar a mi niño”.

“No me meto. No hablo de mi vida privada, menos me voy a meter en la vida de otros que no tengo idea”, agregó Nicole Neumann.

Nicole Neumann y Pampita

Asimismo, le preguntaron a la modelo sobre qué piensa de García Moritán y la modelo contestó: “La verdad que no lo conozco. No sé la interna, pero creo que siempre que cualquier persona elija primero a la familia es lo que está bien. Es lo que haría yo también”.

“Siempre es feo que alguien la pase mal y más con un tema familiar, con cosas que duelen, no es lindo ver a nadie en ese momento”, añadió Nicole Neumann sobre el especial momento que vive Pampita.