Tras su polémica separación con Roberto García Moritán, Pampita está participando de la nueva peregrinación a Luján.

Pampita está participando en la nueva peregrinación a Luján, como se puede ver en un video que compartió en sus redes sociales. Al igual que todos los años, la modelo está caminando hacia la Basílica de la ciudad bonaerense, a la que profesa una gran devoción por su virgen.

Así fue la experiencia de Pampita en la peregrinación a Luján

Pampita en la peregrinación de Luján.

En las historias de Instagram, solo se observa a personas caminando delante de ella. A diferencia de otros años, esta vez Pampita no se mostró a sí misma rodeada de amigas y sonriendo, como es habitual en sus participaciones en las peregrinaciones a Luján.

Es comprensible que su estado de ánimo en esta caminata hacia la Basílica no sea el mismo que en años anteriores, considerando el contexto de su reciente separación de Roberto García Moritán, el padre de su hija Ana.

Las últimas semanas han sido complicadas para la modelo, marcadas por una intensa exposición mediática y una significativa crisis de pareja con su exmarido, con quien estuvo casada casi cinco años. Sin embargo, mostrando una notable resiliencia, Carolina Ardohain ya ha vuelto al trabajo y ha conversado con la prensa.

Después de su viaje a Chile, donde también viajó por un compromiso laboral, la modelo y conductora se reintegró a “Los 8 escalones”, en emisiones que se transmitirán la próxima semana.

La disputa entre Pampita y su ex suegra que explotó en las redes sociales

El tremendo cruce entre Pampita y la mamá de Roberto García Moritán: ¿quién dice la verdad?

El cruce comenzó en las últimas horas, cuando Lucila Fernández (mamá de Roberto García Moritán) habló con el programa “A la tarde” sobre la separación de su hijo.

“Me sorprendió. Pero no tengo nada que decir. Él no está bien. Se están aprovechando claramente. Carolina es muy querida. Los periodistas, lo único que quieren es destruirlo ¿Por qué lo condenan?”, aseveró Fernández sobre cómo se encuentra su hijo tras la separación.

Seguidamente, Lucila determinó que Pampita no fue la que decidió separarse. Asimismo, reconoció que la modelo le dijo que “iba a hacer mier** a su hijo” cuando tuvieron una charla telefónica.

“Ella no puso el punto final. (Respecto al llamado a Pampita) Mandándole un gran abrazo y beso, deseándole lo mejor, y que piense en los hijos”, destacó la ex suegra de la modelo.

“¿Es verdad que existió lo que le dijo”, le consultó el cronista, a lo que la mamá de Moritán sentenció: “Es verdad, es verdad, tengo todo grabado”.

Finalmente, Pampita fue consultada sobre estos dichos tras su regreso de Chile. Ahí, aseveró con franqueza: “Es algo privado. Vamos a tratar de mantener lo privado. Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad. A mí me importa mucho la verdad”.