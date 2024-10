El tremendo cruce entre Pampita y la mamá de Roberto García Moritán: ¿quién dice la verdad?

Pampita y Roberto García Moritán han sido el foco en el mundo del espectáculo. Luego de sumas especulaciones y rumores, el matrimonio decidió separarse tras casi cinco años de matrimonio.

La condición que le pusieron a Roberto García Moritán para estar con Pampita y que incumplió.

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, destacó el político sobre su ruptura con Pampita.

Ahora bien, tras el comunicado del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Pampita lo desmintió en redes sociales. Esto provocó que la disputa se hiciese cada vez más pública.

Pampita, desmintiendo a su ex, Roberto García Moritán (Captura de pantalla).

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo en sus redes sociales antes de publicar los chats con su ahora expareja.

A raíz de estos mensajes, comenzó una disputa entre la modelo y la madre de Roberto García Moritán, que ha generado tensiones en el mundo del espectáculo.

La disputa entre Pampita y su ex suegra que explotó en las redes sociales

El cruce comenzó en las últimas horas, cuando Lucila Fernández (mamá de Roberto García Moritán) habló con el programa “A la tarde” sobre la separación de su hijo.

“Me sorprendió. Pero no tengo nada que decir. Él no está bien. Se están aprovechando claramente. Carolina es muy querida. Los periodistas, lo único que quieren es destruirlo ¿Por qué lo condenan?”, aseveró Fernández sobre cómo se encuentra su hijo tras la separación.

Seguidamente, Lucila determinó que Pampita no fue la que decidió separarse. Asimismo, reconoció que la modelo le dijo que “iba a hacer mier** a su hijo” cuando tuvieron una charla telefónica.

Roberto García Moritán y Pampita se muestran muy enamorados en redes.

“Ella no puso el punto final. (Respecto al llamado a Pampita) Mandándole un gran abrazo y beso, deseándole lo mejor, y que piense en los hijos”, destacó la ex suegra de la modelo.

“¿Es verdad que existió lo que le dijo”, le consultó el cronista, a lo que la mamá de Moritán sentenció: “Es verdad, es verdad, tengo todo grabado”.

Finalmente, Pampita fue consultada sobre estos dichos tras su regreso de Chile. Ahí, aseveró con franqueza: “Es algo privado. Vamos a tratar de mantener lo privado. Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad. A mí me importa mucho la verdad”.