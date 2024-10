Revelaron que Pampita habría encontrado a Roberto García Moritán con una famosa ¿Quién sería la amante?

La separación entre Pampita y Roberto García Moritán sigue dando qué hablar, después de que la modelo confirmó definitivamente el fin de su matrimonio con el político. El escandaloso divorcio es el acontecimiento del año y sigue generando especulaciones en la prensa sobre los motivos del mismo, si bien hay rumores de que hubo infidelidad también podría haber causas de corrupción.

Desde que comenzaron las especulaciones sobre el fin del matrimonio de la modelo y el político, se conocieron algunos nombres relacionados a las infidelidades que cometió Roberto García Moritán mientras estaba casado con Pampita. En Socios del Espectáculo revelaron información sobre la mujer con la que habría descubierto la famosa a su marido.

Si bien posaron juntos, la pareja se mostró un poco alejada en la mesa.

La famosa amante de Roberto García Moritán a quién les descubrió Pampita

“A mí me habían hablado de una infidelidad de alguien conocida de ellos”, contó Paula Varela en el programa. “Lo que me dijeron es que él habría llevado a algunas chicas a su casa de capital, en donde convivían con Pampita. A mí me dijeron ‘mirá que pavote si tiene cámaras, parece que eso habría visto ella”, agregó la periodista.

A su vez, otro panelista comentó: “Los encuentros de Moritán con una de sus supuestas amantes era en un shopping, donde se encontraban en un estacionamiento, y después dos veces por semana cada 15 días en esa casa, cuando Pampita viajaba”.

Luego en el programa de espectáculo, Rodrigo Lussich reveló que se conoció el nombre de la famosa que habría estado con Roberto García Moritán. “Cuentan que ella hasta tendría un departamento que, durante algún tiempo, le habría pagado Moritán el alquiler”, contó el periodista.

“Sabés a quién me mencionaron… A la nunca bien ponderada Cande Lecce. Creer o reventar”, expresó Lussich.

De igual manera, en el ciclo televisivo contaron que habría pruebas de los encuentros del político con su supuesta amante. Al igual que la modelo asegura tener pruebas sobre su vínculo con el exmarido de Pampita.