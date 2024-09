Cómo Roberto García Moritán le habría mentido a Pampita respecto a sus finanzas

Un anuncio de Ángel de Brito sorprendió a todo el mundo del espectáculo. Pampita y Roberto García Moritán habrían comenzado los trámites de su divorcio tras casi cinco años de matrimonio.

“No solo están separados, sino que van a divorciarse. Anoche, Pampita fue con sus amigas, fue a un cumpleaños en Gardiner. Es verdad que no estaba con su anillo de casada. En esta cena, les contó que es definitivo, que ya están con abogados”, aseveró Yanina Latorre en LAM.

Ahora bien, habría múltiples causas detrás de su separación. Entre ellas, las infidelidades por parte del político y sus casos de corrupción.

Esto último ha sido foco de conversación en los medios, dado que Roberto García Moritán habría utilizado ciertas tácticas para hacerle creer a Pampita que tendría una gran fortuna.

Cuál fue la estrategia financiera de Roberto García Moritán a Pampita

La táctica del político fue revelada por Yanina Latorre en su último programa de “El Observador”. Ahí, destacó que el político se presentaba como un propietario de múltiples restaurantes.

De esta forma, para respaldar su estatus, decidió vender las acciones que tenía sobre unos restaurantes. “Vendió el 10% del restaurante, lo único que tenía, para casarse con ella”, anunció Yanina Latorre en su programa.

Con este accionar, la contadora pública aseveró el político habría invertido en el estilo de vida que podía ofrecerle Pampita durante su matrimonio. “Fue una inversión”, destacó uno de los panelistas de Latorre en El Observador.

Foto: captura pantalla.

Seguidamente, la angelita determinó que Moritán perdió todo su dinero, al punto de que le debe dinero a sus amigos y padres del colegio de su hija.

“Perdió todo. Le debe guitas a sus amigos. Un amigo para cobrarle una deuda de 30.000 dólares para casarse con Pampita, le tuvo que mandar una carta documento. Le debe plata a los papás del colegio. Hay una mamá del colegio que cada vez que él pasa a un acto le dice: ´págame la guita deudor´. Le debe una vela a cada santo”, determinó Yanina Latorre sobre la realidad económica del esposo de la modelo.

El fuerte enojo de Pampita contra la prensa

Desde otro ámbito, Pampita rompió el silencio tras la crisis en su matrimonio. El hecho ocurrió en las puertas de su casa, cuando le reclamó a la prensa por su cobertura.

“No vengan más a la puerta de mi casa. Hay chicos acá, están mostrando mi dirección. No hagan esto (...) No vengan más, es una falta de respeto. Muestran el frente de mi casa. Mis hijos tienen que salir todos los días al colegio, es re inseguro lo que están haciendo”, cerró la modelo con firmeza.