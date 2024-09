¿Pampita y Roberto García Moritán tienen un acuerdo prenupcial?: los nuevos detalles de la separación

El mundo del espectáculo quedó sorprendido con un nuevo divorcio. Tras cinco años juntos y una hija en común, Pampita y Roberto García Moritán se separaron.

“No solo están separados, sino que van a divorciarse. Anoche, Pampita fue con sus amigas, fue a un cumpleaños en Gardiner. Es verdad que no estaba con su anillo de casada. En esta cena, Pampita les contó que es definitivo, que ya están con abogados”, destacó Yanina Latorre en el último programa de LAM.

Ahora bien, tas confirmarse la noticia, comenzaron a surgir las dudas de cómo sería la separación de los bienes. Ahí, el programa de “A la tarde” reveló el acuerdo que habrían hecho ante una posible separación.

Pampita y Roberto García Moritán tendría un acuerdo prenupcial

La discusión sobre un posible acuerdo económico se presentó en el programa “A la tarde”. Allí, Karina Mazzocco reveló que una fuente confiable le confirmó la existencia de este documento.

“Me dicen ‘Hola, Kari, sé de muy buena fuente que hay prenupcial firmado entre Pampita y Moritán’”, aseveró la conductora del programa sobre el acuerdo económico del matrimonio.

Seguidamente, Karina aseguró que se trataba de una fuente muy confiable, que también recalcó la postura de Pampita sobre su separación.

Pampita reapareció a la luz pública con un vestido de lentejuelas negro y unos lentes.

“Esta persona que me dijo que hay un contrato prenupcial me completa la información y me dice ‘el combo escándalo político e infidelidad detonó a Pampita. Se dio cuenta de que se casó muy rápido y que no era la persona que pensaba”, explicó la conductora sobre el nuevo panorama de la modelo y su acuerdo económico.

Roberto García Moritán se habría mudado de la casa que compartía con Pampita

Desde otro aspecto, el ministro en la Ciudad de Buenos Aires se habría mudado de su casa con Pampita en Barrio Parque. La situación fue captada por el notero del programa Intrusos, donde lograron ver un camión de mudanza con algunas bolsas y algunos utensilios del político, como trajes, zapatos y valijas.

“Llegó una camioneta de fletes y retiró todas las bolsas que estaban en la planta baja, vimos aproximadamente cinco grupos de trajes, también muchos zapatos y varias valijas, dos grandes y otras chiquitas (...) Todo eso preparó durante la hora que estuvo en la casa”, destacó el cronista de Intrusos sobre la mudanza de Roberto García Moritán de la casa que compartió con la modelo durante su matrimonio.