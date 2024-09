Aseguran que podrían allanar la casa de Pampita y Roberto García Moritán: los detalles de la denuncia

Pampita y Roberto García Moritán son el foco de los titulares argentinos por una noticia. Tras casi cinco años de matrimonio y una hija en común, la pareja decidió separarse.

Foto: captura pantalla.

“En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo. Debido a esto, quiero aclarar de manera definitiva lo siguiente: hace un tiempo ya, que Carolina y yo nos hemos separado”, destacó Moritán en un comunicado oficial.

Tras la confirmación del político, Pampita lo desmintió al destacar que se habían separado el 20 de septiembre con fotos de sus chats que lo prueba. Es así como comenzó una batalla polémica por las causas detrás de su ruptura.

La condición que le pusieron a Roberto García Moritán para estar con Pampita y que incumplió.

“Yo me enteré todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció la modelo en sus redes sociales.

Ahora bien, las principales variables de su separación habrían sido las infidelidades de Moritán o sus presuntos casos de corrupción. Esto último se hizo más eco en las últimas horas, cuando aseguraron que la Justicia buscaría allanar la casa del matrimonio.

¿Van a allanar la casa de Pampita y Roberto García Moritán?

La noticia sobre un posible allanamiento fue presentada por la periodista Laura Ubfal. La misma destacó que la medida se llevaría a cabo para investigar los bienes del ministro en la Ciudad de Buenos Aires.

Roberto García Moritán y Pampita se muestran muy enamorados en redes.

“Hay rumores de allanamientos en la casa de Carolina porque hay una denuncia (…) que tiene que ver con una investigación por los bienes de García Moritán, por las investigaciones, y también hay una fundación en el medio”, determinó Ubfal sobre el presunto allanamiento.

Ahora bien, Laura Ubfal determinó por el momento no habrían notificado en la Justicia sobre el allanamiento. Sin embargo, aseveró que se habría enterado de la idea por sus fuentes.

La pareja se mostró seria durante la ceremonia.

“Yo digo que me enteré de que puede llegar a haber un allanamiento, nadie avisó nada”, sentenció la analista de Gran Hermano 2023-2024.

¿Roberto García Moritán dejó su cargo en la Ciudad de Buenos Aires?

Desde otro aspecto, Yanina Latorre reveló que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría solicitado la renuncia de Roberto García Moritán en medio del escándalo.

“Hoy Moritán está fuera del gobierno. Hoy se reunieron, está fuera, quedó afuera su equipo”, determinó la periodista y contadora pública.