“Que karma tiene”: Quién es la famosa que anticipó la separación de Pampita y Roberto García Moritán

La separación entre Pampita y Roberto García Moritán sigue dando qué hablar. Desde que la modelo confirmó el fin de su matrimonio con el político hay muchas especulaciones sobre las causas que llevaron a esta decisión. Si bien se plantea que podría ser por infidelidad de parte del empresario gastronómico y una posible causa por corrupción, el hecho es que el protagonista mantiene total hermetismo.

La top model estuvo cinco años casada con García Moritán y juntos tuvieron una hija, Anita. La pareja se separó definitivamente en medio de un escándalo que lleva varios días en boca de todos. Por su parte, Pampita confirmó el fin de su matrimonio con una historia de Instagram en donde revelaba la fecha exacta de su separación, lo que no concordaba con los datos blanqueados por el político.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo para confirmar el fin de su matrimonio con Roberto García Moritán.

Pampita, desmintiendo a su ex, Roberto García Moritán (Captura de pantalla).

En las últimas horas, comenzó a circular un video del año 2022 en Intrusos cuando Paz Cornú fue al programa a opinar de los looks de los famosos, pero cuando llegó el momento de Pampita dejó una picante frase sobre García Moritán.

La famosa calificó a la modelo de “muy mona” y elogió su belleza. Sin embargo, cuando Flor de la V cuenta que Pampita en ese evento se mostraba feliz y había dicho que su “marido la acompañaba mucho”, Paz hizo un gesto con la cara y le dijo a la conductora: “Mirame, Flor” dando a entender que no era así.

Roberto García Moritán y Pampita

Quién es Paz Cornú, la mujer que predijo la separación entre Pampita y Roberto García Moritán

Si bien Flor de la V no captó la indirecta y siguió con otro look, la invitada agregó: “Tengo unos detalles que ... bueno”. Luego Marcela Tauro pidió que se explicara sobre la modelo y su marido.

A lo que Paz Cornú respondió: “¡Qué karma que tiene la gente! Es lo único que te digo. ¡Qué karma que tiene la gente! Es lo único que te puedo a decir. Stop. Kari, lo dejo a tu criterio”. Después de ese no quiso dar más detalles y prefirió cambiar de tema.

Paz Cornú, la famosa que predijo la separación de Pampita y Roberto García Moritán

El video comenzó a circular, ya que hace referencia a que Paz Cornú conocía desde antes el problema del matrimonio.

Paz Cornú es una famosa influencer y diseñadora de moda que viste a los famosos hace varios años. Es por eso que en varias oportunidades la invitan a los programas a hablar de moda o sus nuevas campañas de la marca que tiene su nombre.