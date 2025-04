La íntima confesión de Toti Ciliberto horas antes de morir que dejó en shock a su entorno: “Jamás imaginamos...”

Tras el fallecimiento de Toti Ciliberto a los 63 años, uno de sus amigos más cercanos reveló detalles sobre los últimos momentos de vida del reconocido comediante. En medio del dolor por la pérdida, compartió el contenido de la llamada que recibió de parte de Ciliberto, una conversación que, sin saberlo, sería la última entre ambos.

el comediante tenía 63 años

El testimonio de su amigo arroja luz sobre cómo fueron las horas finales del humorista y el estado en el que se encontraba antes de su partida, dejando un profundo impacto en su entorno y en todos aquellos que lo admiraban.

Este es el último llamado que realizó Toti Ciliberto antes de morir

Rodrigo Gascón, amigo cercano de Toti Ciliberto, relató: “Hacía un par de semanas había tenido un pico de diabetes, estaba con hiper glucemia y venía con algún que otro temita de salud. Ayer a la tarde tuve un llamado de Anita, su mujer, que me comentó que había tenido un sangrado interno y habían tenido que internarlo”.

Respecto al vínculo con el humorista, añadió: “Yo hasta ese momento, me contactaba con la mujer porque él no tenía el teléfono pero a la noche, me llamó desde la clínica, me dijo que estaba mejor, que estaba aburrido y mirando una novela porque hoy le tenían que hacer un par de estudios y tenía que seguir internado”.

“Estaban viendo si eran divertículos, hemorroides o qué. Con unos amigos pensamos en ir a visitarlo, hacerle chistes y demás porque tenemos un grupo de amigos que nos reímos mucho de nosotros mismos. Jamás imaginamos que era algo de esta gravedad”, concluyó.

La razón por la que falleció Toti Ciliberto

En los últimos meses, Ciliberto había atravesado problemas de salud. Aproximadamente tres meses atrás, sufrió una complicación intestinal que afectó su bienestar. En los últimos días, su estado se agravó y sufrió una descompensación que obligó a su internación. A pesar de que este lunes había mostrado una leve mejoría, su cuadro se deterioró con el correr de las horas y, finalmente, en la madrugada sufrió un paro cardíaco que le costó la vida.

La triste noticia fue confirmada por su amigo y colega Larry de Clay, generando una gran conmoción en el ámbito artístico. Su partida deja un profundo dolor entre sus seres queridos y en la comunidad del entretenimiento, donde su legado perdurará en el recuerdo de quienes disfrutaron de su humor y calidez humana.