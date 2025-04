Lola Del Carril se sinceró sobre su sexualidad y confesó cómo fue su romance secreto con una mujer

Lola Del Carril forma parte de la nueva generación de periodistas deportivas en Argentina. Su tono de voz la realza por todo lo alto, al punto de ser considera como una de las relatoras principales en los partidos de fútbol femenino y ligas internacionales.

"Me cuesta identificarme como la primera relatora de Primera División y hasta me costó mucho tiempo identificarme como relatora en sí de fútbol, pero es muy lindo formar parte de la historia“, aseveró en una entrevista con Clarín.

La comunicadora social ha logrado múltiples logros en su carrera, que van desde su trabajo en ESPN hasta su nuevo proyecto como cantante. Sin embargo, poco se conocía de su vida privada hasta ahora, cuando reveló en una entrevista con Sofía Martínez, More Beltrán y Julio Leiva un poco más sobre sí misma.

Lola Del Carril a corazón abierto sobre su sexualidad

Lola Del Carril abrió las puertas de su vida privada durante la entrevista conducida por Julio Leiva, en donde buscaba hablar con las diferentes periodistas deportivas más importantes en Argentina.

Durante la conversación, Del Carril reveló que había estado en una relación secreta con una mujer. “Estuve 2 años de novia con una chica en secreto. Creo que esto no lo conté. Mis padres se van a enterar ahora”, aseveró la comunicadora.

La joven no podía dar detalles de su romance a su círculo cercano, lo que le generó suma angustia. Al no poder más con la situación, decidió revelarle a su círculo más cercano su gusto por las mujeres. “Un día que llegué de entrenar, yo dije que no podía más (...) Prefiero no vivir si tengo que vivir el amor en esta represión. Y me acuerdo de que llegué a la cocina de mis abuelos a las 11 de la noche y llamé a mi mejor amiga para decirle: ‘necesito que vengan todo el grupo ya, necesito que sepan, que me gustan las mujeres´“, confesó Lola.

Tras el llamado, Lola recordó que su mejor amiga fue la vocera de su confesión, dado que no tenía mucha fuerza para decirlo. Días después, le comunicó por su misma a sus padres.