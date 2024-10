La sorprendente opinión de Nicole Neumann sobre la separación de Pampita y García Moritán: “No me ...”

Desde que Pampita confirmó su separación de Roberto García Moritán hubo fuertes especulaciones sobre las razones que llevaron al fin del matrimonio entre el exministro de la Ciudad de Buenos Aires y la modelo, ya que la famosa decidió no dar más información al respecto. Esta vez fue Nicole Neumann quien habló del momento de su antigua enemiga en las pasarelas.

Es conocido por toda la interna que tenían Pampita y Nicole Neumann cuando comenzaron su carrera en el modelaje. Según contaban antiguas compañeras de ellas, en cada desfile había codazos, peleas y apodos que hizo que la distancia entre las tops models se vuelva más fuerte e incluso no se cruzaran.

Nicole Neumann y Pampita

Si bien pasó mucho tiempo, las modelos no hablan de la relación entre ellas, se cree que hicieron las paces, ya que con el tiempo pasaron muchas cosas en la vida de cada una. Lo cierto es que ambas tienen varias coincidencias como fue la escandalosa separación de Nicole y Cubero, y la de Pampita y García Moritán.

Las modelos están trabajando juntas como jurados de “Los 8 escalones”, por lo que la prensa le preguntó a Nicole cómo le vio a su colega y qué piensa de la polémica separación entre Pampita y el expolítico.

Roberto García Moritán y Pampita

Nicole Neumann se metió en la interna y habló de la separación de Pampita y García Moritán

“No sé, no me meto en cosas ajenas. La vi bien, profesional, haciendo su trabajo”, comentó Nicole sobre su colega al móvil de LAM.

Al ser consultada sobre el video viral de ella hablando de las “screenshot” que tiene similitud con la separación de la modelo, Nicole expresó: “Creo que cada pareja es un mundo, cada separación también. No encontré nada en común, solo vi eso”.

Luego cuando le preguntaron sobre si tuvo la posibilidad de hablar con Pampita antes de grabar, la modelo contestó tajante: “No. Nos vimos ya para empezar a grabar directo y cuando terminamos me fui corriendo para alimentar a mi niño”.

“No me meto. No hablo de mi vida privada, menos me voy a meter en la vida de otros que no tengo idea”, agregó Nicole Neumann.

Asimismo, le preguntaron a la modelo sobre qué piensa de García Moritán y la modelo contestó: “La verdad que no lo conozco. No sé la interna, pero creo que siempre que cualquier persona elija primero a la familia es lo que está bien. Es lo que haría yo también”.

“Siempre es feo que alguien la pase mal y más con un tema familiar, con cosas que duelen, no es lindo ver a nadie en ese momento”, añadió Nicole Neumann sobre el especial momento que vive Pampita.