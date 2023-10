El desafío personal que enfrenta Jimena Barón con su hijo Momo

Jimena Barón compartió en sus redes sociales una situación que tuvo con su hijo Morrison, de nueve años, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y reflexionó sobre lo que ella llama la “generación de cristal”.

Jimena Barón y su hijo, Momo, felices por la nueva casa. (Instagram Jimena Barón)

En una serie de publicaciones de Instagram, contó: “Ayer tuve una discusión con mi hijo. No es algo común. Honestamente, creo que tenemos una relación muy cercana. Él es un compañero fiel y empático, considerando que soy madre soltera y lo apoyo en todo”.

Momo y Jimena Barón se fueron de viaje.

La actriz relató que la discusión estuvo relacionada con el uso de la PlayStation 5: “Hoy vienen cuatro amigos a dormir, pero ayer, a pesar de mi paciencia, el niño seguía despierto a las once de la noche y encendió la televisión a pesar de mis advertencias. Tuve que elevar la voz. Los gritos, incluso tratando de mantener la compostura, son agotadores”.

Jimena Barón con su hijo Momo

“En esta era de empatía y sensibilidad, los niños a veces hacen lo que quieren, y debemos establecer límites. Imponer límites es agotador, pero es igual de importante que dar amor”, reflexionó la actriz Jimena Barón.

Jimena Barón y Momo Foto: Instagram

Jimena Barón cumplió uno de sus mayores sueños

Jimena Barón, la actriz y cantante, trabaja desde pequeña y siempre tuvo un gran sueño: tener su casa propia. Finalmente, consiguió cumplirlo y este momento tan feliz de su vida lo compartió en las redes con sus seguidores.

Jimena Baron y Momo Foto: Instagram

“Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, escribió emocionada la actriz Jimena Barón.