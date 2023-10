Se viene el calor: los secretos de Jimena Barón para hacer una buena ensalada

La ensalada es una de las opciones culinarias más versátiles y saludables, pero muchas veces puede caer en la monotonía. Sin embargo, Jimena Barón compartió sus consejos y trucos para transformar la ensalada en una experiencia deliciosa y satisfactoria. Desde su cocina, nos revela cómo logra preparar la ensalada perfecta que combina sabor, textura y nutrición.

“El secreto de la ensalada para no sentir que somos un burro mascando pasto es que tenga sabor. Esto es muy rico y lo recomiendo, es vinagre de arroz”, comenzó diciendo la bailarina. Y agregó: “Sal marina o del himalaya mejor. Un aceite de oliva copado y algún aderezo. Podés tener un aderezo que te alegre la vida, Mabel”, señaló en tono cómico.

Jimena comentó que la ensalada, a la que también le agregó queso feta, la iba a acompañar de dos hamburguesas magras y señaló que la importancia está en el balance: “Si vas a comer un bowl entero de verduras crudas, no pasa nada por agregarle un poquito de queso y aderezo”.

EL FIRME CONSEJO DE JIMENA BARÓN SOBRE CUIDAR LA ALIMENTACIÓN

La mamá de Momo compartió una reflexión sobre la importancia de llevar una dieta sana y equilibrada. “Yo soy el exorcista. Esto no es para mí”, indicó sobre la comida chatarra, aunque reconoció que respeta “a la gente que come así y va regia por la vida”.

Jimena Barón. / instagram

Y contó su experiencia luego de haber pasado comiendo un fin de semana cosas no saludables: “La pasé bien, comí rico, ya fue. Que bueno que mi cuerpo no se banque comer como el c*lo porque no creo que esté nada bien comer como el c*lo. Pienso siempre en el morfi como la nafta que nos damos. Volví hoy a mi alimentación de siempre y ya me siento mejor”, indicó.

Y cerró: “Que importante lo que uno come. Cuídense. No es estético, es salud, es fuerza, es nutrición, es el bocho, es quererse, darse lo mejor, es funcionar bien”.