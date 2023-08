Jimena Barón se enorgullece de su dieta saludable y sus buenos hábitos de ejercitación diaria que la llevan a tener una figura tonificada y mantener un estilo de vida sano. Pero durante el último fin de semana decidió hacer un cambio rotundo en su dieta y lamentó que le trajo muchas consecuencias a su cuerpo.

Acostumbrada a comidas livianas, de ingredientes naturales y elaboraciones caseras, por unos días, Jimena se alimentó de alimentos altos en calorías, frituras, muchos dulces y grasas y con el correr de las horas comenzó a sentirse diferente a lo habitual. Así demostró cómo la dieta afectó a su metabolismo y hasta los rasgos de su piel.

Jimena Barón mostró su figura

A través de historias de Instagram, la intérprete de “La Cobra” contó: “Voy a usar de experimento este finde que cambié por completo mi alimentación y no metí una sola comida saludable. Literal. Milanesa, papas fritas, medialunas a la tarde y más mierd* a la noche, y helado y chocolate. Todo el finde”.

Las consecuencias de la mala alimentación en Jimena Barón

Luego de detallar cuáles fueron sus comidas, la también actriz mostró los resultados y subió una foto de su “piel sin filtro” donde mostró que su rostro estaba brotado con acné.

Y el efecto fue más allá: “Esto es un ojo mío que no puedo abrir del todo bien. La razón es desconocida, pero sería hinchazón extrema”.

Jimena Barón abandonó su alimentación saludable por un fin de semana y mostró las consecuencias Foto: Instagram/Jmena

El firme consejo de Jimena Barón sobre cuidar la alimentación

En conclusión, la mamá de Momo compartió una reflexión sobre la importancia de llevar una dieta sana y equilibrada. “Yo soy el exorcista. Esto no es para mí”, indicó sobre la comida chatarra, aunque reconoció que respeta “a la gente que come así y va regia por la vida”.

Jimena Barón desde el sauna en sus vacaciones por la Patagonia Foto: Instagram/Jmena

“La pasé bien, comí rico, ya fue. Que bueno que mi cuerpo no se banque comer como el c*lo porque no creo que esté nada bien comer como el c*lo. Pienso siempre en el morfi como la nafta que nos damos. Volví hoy a mi alimentación de siempre y ya me siento mejor”, indicó.

Jimena Barón abandonó su alimentación saludable por un fin de semana y mostró las consecuencias Foto: Instagram/Jmena

Y cerró: “Que importante lo que uno come. Cuídense. No es estético, es salud, es fuerza, es nutrición, es el bocho, es quererse, darse lo mejor, es funcionar bien”.