Denisse se confesó y contó cómo conquistó a Bautista dentro de la casa de Gran Hermano 2024: “Lo trabajé”

Denisse fue una de las participantes de Gran Hermano 2024 y fue la séptima eliminada del certamen en la doble gala de eliminación. Ella era una jugadora muy querida por sus compañeros, pero no tanto por la audiencia debido a que accionar en la casa era muy tranquilo y no mostró una personalidad muy fuerte.

Aunque al principio confesó que le gustaba Alan, luego comenzó a mostrar interés por su compañero Bautista, el concursante de Uruguay. Además, en las primeras semanas, Bauti se mostró muy cercano y complaciente para con Denisse, y la gente comenzó a ver una posible pareja.

Denisse y Bautista de Gran Hermano 2024 cuando durmieron juntos. Foto: Instagram

En la segunda semana de enero comenzaron a mostrarse más unidos y durmieron la primera siesta juntos. Luego se besaron bajo las sábanas y más adelante se mostraban a los besos frente a sus compañeros. Sin dudas eran la primera pareja oficial dentro de la casa de Gran Hermano 2024.

Bautista y Denisse se mimaron mucho en la casa de Gran Hermano 2024.

Denisse abandonó la casa y Bautista se quedó, ella comentó que aclararan su relación una vez los dos fuera de juego. En una entrevista en el streaming de Gran Hermano, “Fuera de Joda”, ella contó: “Alan es precioso, pero nos fuimos conociendo y nos dimos cuenta de que iba para amistad. Se fue dando, solo que él se empezó a juntar con Sabrina y yo con Bautista”.

Alan y Sabrina se unieron dentro de la casa de Gran Hermano 2024.

Y agregó: “Igual yo sabía que a mí me gustaba Bautista y empecé mi trabajito para que me dé bola. Yo pensé que no me iba a dar bola. Lo trabajé, hablé con el Chino y con Manzana y por eso la siesta el día de los reyes. Costo hasta que entendió. Es muy respetuoso”.

Quienes votaron a Denisse para que se quede en la casa de Gran Hermano 2024

Durante la última gala de nominación de Denisse hubo votos positivos y solo dos personas votaron a Denisse para que continúe en la casa, Bautista le dio dos votos y Martín Ku le dio uno. De todas maneras, no fueron suficientes para que se salvara de la placa y luego abandonara la competencia.