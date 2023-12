Denisse de Gran Hermano 2024 reveló los motivos por los que duerme en la habitación de los chicos

Denisse González es una de las participantes de la edición de Gran Hermano 2024. Es de Trelew y dentro de la casa mostró un perfil bajo, a pesar de que en redes sociales se viralizó por relacionarse con Bautista y luego con Alan.

La participante es parte del grupo de los varones junto con Isabel y Sabrina, teniendo en cuenta que con el resto de las chicas no tiene mucha relación. También, Denisse recibió muchas críticas en redes sociales por no hacer casi nada dentro de la casa.

En una oportunidad, Denisse estaba charlando con Bautista en el living de la casa más famosa del país y le confesó los motivos por los cuales dejo de dormir en la habitación, en la que duermen la mayoría de las mujeres.

Denisse dijo: “hablan mucho del mismo tema. Lo hablo un rato y esta todo bien, pero que me quemen la cabeza no me gusta”. Y luego continuo: “yo ese día me acosté a las 4:30 de la mañana, entre y chistaron porque venía yo. Me acuesto a dormir, me tapo y cuando piensan que estaba dormida empiezan a hablar de los de la otra pieza”.

La oriunda de Trelew se mostró indignada por estas situaciones, explicó que ella quería dormir y así no puede, y dijo: “no me fijo lo que dicen porque a mí el puterío no me gusta”. Como solución dijo: “me levanté, agarré mis cosas, mi muñeco y me fui a la otra pieza. No sabes como dormí, cuando entre a la pieza estaban hablando de boludeces, fui tan feliz y me dormí”.

Cuál es el Instagram de Denisse de Gran Hermano 2024

La cuenta de Instagram de Denisse de Gran Hermano 2024 es denisse_belen_gonzalez, la participante ya posee más de 94.700 seguidores en su perfil y sus publicaciones alcanzan hasta los 6.000 likes.