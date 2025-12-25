De Ingrid Grudke a Morena Rial y Marcelo Tinelli: las polémicas más importantes de los famosos en 2025

El 2015 llega a su fin y durante los 12 meses las figuras más importantes del entretenimiento del país fueron protagonistas de peleas, situaciones inesperadas, separaciones que terminaron mal, infidelidades y otros escándalos que se hicieron públicos.

En Vía País hacemos un repaso de las polémicas del año que fueron el centro de la atención tanto de figuras populares de la farándula como nuevos personajes que se sumaron a los temas. Pampita, Gimena Accardi, Wanda Nara, Morena Rial, Tinelli, entre otros.

Los escándalos más llamativos del año:

Se filtraron los chats de Martín Colantonio con la sobrina de Ingrid Grudke: “¿Y si me levanto y te chapo ya?”.

Ingrid Grudke contó que su expareja Martín Colantonio le fue infiel con su sobrina política, esta estaba casada con su sobrino. En ese momento, salieron a la luz los chats y los encuentros que tenían mientras la modelo estaba en el mismo lugar.

Morena Rial fue detenida a comienzos de año por ser coautora de robos a varias casas de Zona Norte, a los que iba con su bebé de un año en brazos. Tras unas semanas, quedó en libertad bajo condiciones. No obstante, la mediática no cumplió y a fines de septiembre quedó presa y fue trasladada al penal de mujeres de Magdalena.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Lizy Tagliani fue acusada públicamente y en la Justicia de “ladrona” y “abuso de menores” por parte Viviana Canosa. Sin embargo, la denuncia no prosperó y se corroboró que no era verdad. Esto llevó a que la conductora y humorista iniciara acciones legales en contra de la periodista por ensuciar su nombre.

Se filtró la relación secreta y paralela que tenían Luciana Elbusto y Diego Brancatelli por cinco años. El romance generó indignación dado que el periodista está casado y tiene una familia con la periodista y abogada Cecilia Insinga.

Luciana Elbusto y Diego Brancatelli.

Valentino , el hijo de Natacha Jaitt, denunció públicamente y en la Justicia a su tío Ulises de maltrato. El joven reveló que quedó a cargo de su tío tras la muerte de su madre y se escapó por los golpes que recibía.

Julieta Prandi comenzó una nueva vida tras la sentencia definitiva que recibió su exesposo Claudio Contardi, con quien tiene dos hijos. La modelo denunció y mostró las pruebas de abuso y violencia de género que recibió durante su matrimonio. El empresario tiene la condena de 19 años de prisión.

A fines de septiembre, Pampita sufrió un robo en su casa de Barrio Parque. La famosa regresó de un viaje y se encontró con la aterradora escena, de la que pidió suplicando que solo le devuelvan los celulares viejos que se llevaron y los que son el único recuerdo que tiene de su hija Blanca, quien falleció en 2012.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron tras dos décadas juntos. Después de semanas del anuncio, se supo que la actriz engañó al actor. Tras hacerse público, la famosa rompió el silencio y asumió su responsabilidad. La expareja terminó en buenos términos.

Lowrdez estuvo secuestrada por su expareja Leandro García Gómez. Se supo de la situación tras la denuncia que hizo la mamá de la cantante porque su hija se encontraba desaparecida.

Marcelo Tinelli estuvo en el centro de la polémica cuando su hija Juanita denunció que recibió amenazas y culpó a su padre por sus decisiones. Esto desató una interna familiar entre los hermanos y las deudas que tiene el famoso conductor.

Juana y Marcelo Tinelli. Foto: web.

Martín Demichelis se separó de Evangelina Anderson tras dos décadas juntos y tres hijos en común. La pareja está en proceso de divorcio mientras salió a hablar la amante del exfutbolista.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis están en proceso de divorcio. (Fotos: Instagram)