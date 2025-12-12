A 5 meses de la separación con Evangelina Anderson, Martín Demichelis reveló su vínculo con la mujer del video viral

Aunque la separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson ocurrió hace algunos meses, y estuvo marcada por un escándalo que incluyó versiones de engaños e infidelidades, en las últimas semanas el foco se había puesto en el presunto acercamiento de la modelo con Ian Lucas, su compañero en MasterChef. Sin embargo, ahora el protagonista es el exfutbolista: salió a la luz el posible nuevo romance del DT.

La noticia explotó en las últimas horas, luego de que Demichelis fuera visto en actitud cercana con una mujer desconocida dentro de un boliche. El encuentro tuvo lugar en Mendoza y, desde entonces, las especulaciones no tardaron en multiplicarse: todo indica que el exentrenador de River estaría comenzando una nueva relación.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Lo cierto es que Demichelis aprovechó el fin de semana para participar de una exclusiva celebración organizada por una reconocida bodega. En ese contexto fue visto muy cerca de una mujer cuya identidad, para muchos, sigue siendo un verdadero misterio. A lo largo de la noche, el DT fue captado conversando con una joven, intercambiando risas y gestos que despertaron todo tipo de especulaciones.

Yanina Latorre fue una de las primeras en aportar más detalles sobre el episodio. Según contó, antes incluso de comunicarse con él, recibió información precisa sobre la protagonista del rumor. “Hoy nos llega a producción el cuadro de situación: ‘Se llama Mica, es hermosa, tiene un centro de estética en Belgrano’”, relató en SQP.

Esto fue lo que dijo Martín Demichelis sobre la mujer misteriosa del boliche

La misma fuente que le compartió la información a la panelista también le aseguró: “Es la nueva novia de Demichelis. Vive en Olivos, van juntos al Gimnasio”. Yanina añadió que, según esos datos, habría sido el personal trainer de la joven quien los presentó, un detalle que alimentó aún más una historia que no dejaba de crecer mientras el DT mantenía silencio público.

Sin embargo, ese silencio se terminó. Demichelis se comunicó con la conductora para aclarar por qué viajó a Mendoza y cómo surgió su primer encuentro con la mujer señalada. “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos allá. Ella, con otras chicas, eran parte de la mesa. Se ve un video con ella como se podrían haber viralizado otros con otras chicas amigas que estaban ahí”, explicó.

Lo que terminó encendiendo aún más la discusión fue un pasaje del video en el que parecía acercarse demasiado a la joven, gesto que muchos interpretaron como un posible beso. Frente a esto, Martín fue contundente: “Hay un momento en el que se se ve una mano mía sobre su hombro, pero no hay ni un solo beso ni nada. Me divertí en un evento desconocido para mí”, aclaró.

Para cerrar, Demichelis pidió que no sumen a la joven al escándalo mediático y negó rotundamente cualquier vínculo sentimental. “No la metan en un lío innecesario, de mí que digan lo que quieran, es la segunda vez que sale algo mío en cinco meses post separación”, expresó, intentando apagar las especulaciones y dar por terminado el tema.