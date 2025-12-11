¿Confirman? El picante gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson en medio de los rumores de romance

Evangelina Anderson e Ian Lucas son los protagonistas de esta edición de MasterChef Celebrity. Lo que comenzó como una buena onda entre la modelo y el youtuber pasó a generar rumores de romance cuando dejaron indirectas entre ellos en redes sociales y se filtró un video viral de los dos en un boliche. A pesar de que no confirmaron la relación, el romance es cada vez más real.

Lejos de aclarar los rumores en torno a su relación, Ian Lucas habló a un móvil de A la Tarde y confesó lo que siente por Evangelina levantando aún más las sospechas: "Me llevo increíble. Con ella y con todo el grupo. Somos muy unidos todos".

Evangelina Anderson con Ian Lucas

Luego cuando le preguntaron por la exvedette, el youtuber expresó sin filtros: “Eva es divina. Me llevo muy bien. No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país”.

Un nuevo guiño entre ellos volvió a encender los rumores de romance. Ian y Evangelina grabaron un video juntos en MasterChef Celebrity que dejó en claro la complicidad entre ellos. Lo que más llamó la atención es que en el video aparece la hija de la modelo con Demichelis.

Los dos aparecen haciendo un trend de TikTok con Lola Demichelis y Francesca Icardi, la hija de Wanda con Mauro. Un nuevo video que está cada vez más cerca de confirmar el romance.

El picante intercambio de Evangelina Anderson con Ian Lucas en MasterChef

No solo los videos de los post de las grabaciones del reality, sino que en el programa salió al aire el picante comentario de Ian Lucas sobre una posible pareja que se entendió como una indirecta para la modelo.

“Venga, mi bebé, Iancito, mi amor, vení para acá”, le dijo la modelo cuando lo llamó para darle de comer en la boca al youtuber.

“Me da de probar Eva la comida...el sueño de todo el país y se los estamos cumpliendo acá“, expresó picante el youtuber sobre el juego entre ellos y la diferencia de edad de 15 años.