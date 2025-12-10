¿Ya olvidó a Evangelina? Se filtró un picante video de Martín Demichelis con una misteriosa mujer en un boliche

Martín Demichelis fue sorprendido en un boliche de Mendoza acompañado por una mujer morocha. Tras su separación de Evangelina Anderson, luego de 18 años juntos, el exfutbolista y director técnico habría iniciado un nuevo acercamiento afectivo.

Este martes en A la tarde (América), antes de presentar las imágenes, Oliver Quiroz dio algunas claves en formato enigmático. “Es un personaje que elige mucho el silencio, que no habla de estos temas. Pero aunque él no lo hace, sí lo hacen con las señoritas con las que él se encuentra”, señaló el cronista. Luego agregó: “Esto fue la provincia de Mendoza”.

Acto seguido, en el programa conducido por Karina Mazzocco emitieron el video publicado por la cuenta de Instagram @lomaspopucom, donde se observa al exdeportista dentro del boliche, en evidente complicidad con una mujer.

Antes de despedirse, Quiroz volvió a aportar contexto sobre los movimientos recientes del exentrenador. “No sé si recuerdan que cuando hablamos de los viajes de Martín, que había viajado a Justiniano Posse, allá a la provincia de Córdoba, y que después también estuvo haciendo tour por Mendoza, (Daniel) Fava dijo ‘fue a Mendoza porque tiene muchos amigos’. Pero a alguien conoció allá...”, remarcó el periodista.

El costoso divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis confirmaron su separación tras 18 años de relación y tres hijos en común. Aunque ambos suelen preservar su intimidad, a fines de noviembre trascendió que el proceso de divorcio ya está en marcha.

Durante la emisión de A la tarde, Cora de Barbieri reveló que se comunicó con Jessica Brigandi, abogada de la participante de MasterChef Celebrity (Telefe). “Me dijo que están trabajando con los abogados de la otra parte, que están comenzando con las primeras charlas. No me da detalles porque me habla del secreto profesional, de que este es un caso de familia y quieren respetar un poquito”, explicó la panelista.

Familia de Evangelina Anderson y Martin Demichelis. / Instagram

Sin embargo, Daniel Fava anticipó que disponía de datos más delicados. “El punto clave de este divorcio no es lo que se sabe qué hay, sino lo que no está a la vista de todos”, advirtió, dejando entrever tensiones en torno al patrimonio del exfutbolista.

Minutos después, profundizó en las cifras económicas en juego y aseguró que la fortuna de Martín Demichelis superaría los 100 millones de dólares. “Como jugador y como técnico hay 80 millones de dólares en juego. Era un jugador y después un técnico de aproximadamente 6-7 millones de dólares al año de contrato”, señaló.

Luego amplió: “A los 80 le tenemos que empezar a sumar las propiedades. Por eso vamos a llegar a la suma de 100 palos a repartir”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: captura pantalla

Acto seguido, Fava enumeró algunos de los bienes gananciales. “Hablamos de departamento en el Chateau. Me cuentan que un departamento ahí vale de tres palos y medio para arriba”, detalló.

Y sobre la lujosa propiedad familiar en España, añadió: “Esa es la Casa de los sueños, no la de Mauro Icardi. Tiene una casa en Marbella, frente al mar, un paraíso, casi cercano a los 10 palos verdes”.