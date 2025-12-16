Se supo la verdad que ocultaron La Reini y Homero Pettinato a sus familias en medio de la polémica: “Decidieron...”

Sofía Gonet conocida como La Reini fue la protagonista del fin de semana por su cruce en redes sociales con su ex Homero Pettinato luego de que saliera a la luz una foto de él con otra mujer. La influencer filtró chats del conductor, hubo amenazas y ataque de llantos. Yanina Latorre habló del tema y reveló más información del nuevo cruce entre ellos.

Lo cierto es que la famosa y el humorista se separaron en julio de este año, ya tuvieron un cruce en redes sociales, pero al parecer se habían dado una segunda oportunidad, sin que nadie sepa. La conductora de SQP contó la versión de La Reini sobre el escándalo entre los dos.

Homero Pettinato y "La Reini", en tiempos felices. (Captura)

Revelaron el motivo del escándalo entre La Reini y Homero Pettinato

“Hace tres meses, ellos se habían amigado. Como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. (Ella) me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido monogamia: la gente no sabía que estaban de novio, pero no podían tener citas. Ni él ni ella”, contó Yanina Latorre sobre lo que le dijo la influencer.

“Él le dijo que el viernes no podía salir porque tenía un compromiso, una fiesta de ‘Olga’, a la que tenía que ir por el laburo. Iba con esta amiga, que sí es amiga, y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más”, reveló la conductora en referencia al motivo que desató la guerra entre la pareja.

Asimismo, Yanina comentó: “Me dijo que (Homero) es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mier** de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago”.

El nuevo cruce entre La Reini y Homero Pettinato

Luego de que se viralizara la foto de Homero Pettinato con una mujer en un recital, La Reini publicó chats entre ellos cargados de violencia. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, le escribió la influencer.

Ante esto, Homero le respondió: "Te la pasas laburando de mierd* que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”. La pelea siguió y Sofía contraatacó: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegas, sos un desastre total“.

La Reini filtró chats de Homero Pettinato

El hijo de Roberto Pettinato nombró al boliche de la zona de donde es oriunda la famosa y lanzó: “Nunca saliste de Vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie*** te crees que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué peli te comiste, idiota?“.

“Vos haces eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot*** y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”, le respondió la influencer. Luego, Homero comentó: “Por lo menos no chupo pi** en el Four Seasons por un pasaje en primera“.

Ante las acusaciones de su ex, La Reini desmintió que fuera verdad eso. El conductor de Olga agregó picante: ”Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

“Me lo pago yo, como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos. Me mentiste todo este tiempo y yo rechazando gente por vos, ridículo”, arremetió la influencer.