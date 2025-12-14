El explosivo look de La Reini en los Martín Fierro de Streaming tras su escándalo con Homero Pettinato

Sofía Gonet, popularmente conocida como “La Reini”, sorprendió en los Martín Fierro de Streaming con un look super osado que se robó los flashes en la alfombra de los esperados premios. Tras su escándalo con Homero Pettinato, la influencer causó sensación con un atuendo explosivo.

Para la gala eligió un vestido largo de malla joya íntegramente trabajado con piezas plateadas, que dibujaban un entramado geométrico sobre la piel. El vestido elegido acaparó la atención, destacando por su silueta ceñida y un audaz escote profundo. El diseño, que fusionaba sensualidad y sofisticación, incorporaba breteles delgados que caían sutilmente sobre los hombros, y un deslumbrante efecto brillante. Consultada sobre su osado atuendo, comentó risueña ante el banner de la revista GENTE: “Siempre al límite. Todo puede salir mal”.

Escándalo con su expareja Homero Pettinato

La Reini está nuevamente en el centro de la polémica con su expareja, Homero Pettinato. Tras un intenso pero breve romance que finalizó meses atrás, ambos han protagonizado constantes y públicos enfrentamientos, exponiendo la supuesta “toxicidad” de su vínculo. El último round mediático tuvo lugar este fin de semana, desatado por unas fotos de Pettinato junto a otra joven durante un concierto.

La Reini.

Martín Fierro de Streaming 2025

La televisión y el mundo digital se unieron para celebrar este domingo 14 de diciembre los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming. El Centro de Convenciones de Buenos Aires es el escenario de este reconocimiento de APTRA a las producciones digitales más influyentes de 2025, reuniendo por primera vez a sus principales figuras.

La ceremonia cuenta con una doble transmisión, a través de la señal de streaming OLGA y Telefe, comenzando a las 21 horas. La dupla encargada de guiar la gala será la de Damián Betular (del programa Sería Increíble) y Paula Chaves (líder de #TapadosDeLaburo), figuras centrales de OLGA.