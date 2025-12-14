Un nuevo ataque de ira entre La Reini y Homero Pettinato: amenazas, chats filtrados y llanto

Sofía Gonet es conocida por todos en las redes sociales como “La Reini”. Hace meses, se separó de Homero Pettinato después de un romance intenso y fugaz, desde entonces la expareja mantiene explosivos idas y vueltas públicas en el que exponen la relación “tóxica” que tuvieron. Este fin de semana volvieron a enfrentarse tras las fotos del famoso con una chica en un recital.

Se viralizó la foto de Homero con una mujer en un recital, esto desató la ira de La Reini, quien recurrió a Instagram para mostrar mensajes violentos de su ex. “Sos un mentiroso total y ya te saque la ficha. Son las 4 de la tarde”, le escribió la influencer. Ante esto, Homero le respondió: "Te la pasas laburando de mierd* que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”.

La Reini filtró chats de Homero Pettinato

Sofía siguió la disputa y comentó: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegas, sos un desastre total“. El hijo de Roberto Pettinato siguió la pelea y nombró al boliche de la zona de donde es oriunda la famosa: “Nunca saliste de Vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie*** te crees que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué peli te comiste idiota?“.

“Vos haces eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot*** y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”, lanzó la influencer. Su ex le respondió tajante: “Por lo menos no chupo pi** en el Four Seasons por un pasaje en primera“.

Ante las acusaciones de su ex, La Reini desmintió que fuera verdad eso. El conductor de Olga agregó picante: ”Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

Sofia Gonet y Homero Pettinato

“Me lo pago yo, como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos. Me mentiste todo este tiempo y yo rechazando gente por vos, ridículo”, arremetió la influencer.

La discusión siguió y Homero sentenció a su ex: “Pero anda, anda tranquila. Gato cascoteado. Ojo que no se te caiga un pómulo mientras cog* Mie*** Mersa. Mala persona. Eso sos: mala persona“.

Por su parte, La Reini cerró: "Mala persona vos, enfermo, me volviste loca con tus adicciones de mierda, que desapareces todo el tiempo y mentís sin parar”.

El descargo de Homero Pettinato tras los chats filtrados

Luego de la polémica con su ex, Homero Pettinato habló de los mensajes en los que se veía como violento. “Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí, porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo una banda y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos. Es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses“, expresó el famoso.

"Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida, porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente, le pedí disculpas automáticamente. (...)“, agregó a su descargo.

"Yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo, todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas, amenaza de muerte, amenaza de prenderme fuego el departamento, amenaza de escracharme públicamente inventando cosas, amenaza de inventar chats, amenazas de todo tipo mil veces, pero uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdad", manifestó con dolor el influencer.

En la misma línea, el famoso comentó: “Hoy me veo ante otro escrache público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella. Las peores cosas que alguien te puede hacer, me las hizo (...)“.

Homero Pettinato terminó su relato recordando que sus seres queridos le dieron consejos para que termine la relación: “Desde decirme que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram y todo tipo de enfermedad. (...). Y obviamente todo mi círculo estuvo todo el año diciéndome: ‘Alejate de esa mina, alejate, es mala, va a seguir haciendo maldades’. Y yo me seguí acercando y seguí ahí. Y bueno, y ayer lo único que hice fue ir a ver una banda con una amiga”.