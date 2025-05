Diego Brancatelli rompió el silencio sobre su romance con Luciana Elbusto: “Tengo que resolver esto”

El romance entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto revolucionó al mundo del entretenimiento. Luego de que Elbusto confirmara su vínculo con periodista, las redes sociales apuntaron contra el mediático, dado que tenía una familia con la comunicadora Cecilia Insinga.

"No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción (...) Empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días, y cuando pasás tantas horas al aire, o produciendo, es inevitable conocerse más allá de lo que se ve. Con Diego compartimos valores, miradas sobre muchas cosas, y eso te va acercando”, confesó Luciana Elbusto sobre su vínculo con Diego Brancatelli.

Las declaraciones de Luciana marcaron un punto inflexión en la vida privada de Diego Brancatelli, por lo que el periodista debió dar su versión de los hechos a través de una nota de prensa con LAM.

La respuesta de Diego Brancatelli a los dichos de Luciana Elbusto

Diego habló sobre las últimas declaraciones de la comunicadora en LAM. Ahí, solicitó privacidad en este momento tan delicado en su vida personal. “Lo que les digo es que respeten esto de no querer hablar o responder. Es un hecho privado que lo tengo que responder en mi ámbito privado”, expresó el comunicador.

“Ella eligió ese camino (Luciana Elbusto) y yo no estuve de acuerdo, porque las cuestiones de índole privada son de cada uno. Lo que digo es que hay un tema que está todo el día (...) Yo no deseo hablar de mi intimidad, soy una persona pública, pero no tengo obligación de responder”, continuó diciendo en relación con los dichos de Elbusto.

Finalmente, el comunicador cerró la nota al hacer alusión de su familia con Cecilia Insinga. “Tengo una familia hermosa en la que me sostengo. Una familia que quiero proteger. Siento que el tema se está manejando muy mal respeto a la privacidad. Hay un hostigamiento hacia mi persona (...) Hay muchos un doble discurso. Esto es algo en la vida privada que le pasa a cualquiera"