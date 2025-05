Luciana Elbusto y su enigmático posteo en medio del escándalo con Diego Brancatelli: “Una escapada”

El peculiar vínculo entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto conmocionó al mundo del entretenimiento argentino. Luego de hacerse público unos supuestos chats subidos de tono, los fanáticos han acusado al periodista de serle infiel a Cecilia Insinga, su pareja.

“Tengo a decir que no me esperen a la salida del canal, que no voy a hablar, no voy a dar notas, nada. Toda explicación que tenga que dar de esta estupidez que publicaron, de esta mentira, lo voy a hacer en el ámbito privado, como corresponde. No quiero estar en todos los canales. No voy a estar dando notas para que cada uno después digan lo que quieran y tergiversen lo que yo digo", sentenció Brancatelli sobre los chats.

Los periodistas han negado cualquier tipo de vínculo amoroso. Sin embargo, una antigua publicación de Elbusto en redes sociales generó todo tipo de cuestionamientos entre los usuarios. “Esta foto auguraba el futuro”, expresó un seguidor de la periodista.

El posteo de la comunicadora fue publicado el 18 de marzo de 2020, dos días después de anunciarse la cuarentena obligatoria en Argentina. Allí, se la ve a Elbusto sonriendo a la cámara desde el asiento de su carro. “Segundo día de aislamiento (...) Solo una escapada a buscar alcohol en gel. Espero termine pronto todo esto”, expresó la periodista.

El enigmático poste de Luciana Elbusto con algunas indirectas a Diego Brancatelli como el "Branca Único" y la "V" en alusión al kirchnerismo.

Pese a que a simple vista se trate de una simple foto, algunos internautas notaron dos elementos que la vincularían con Diego Brancatelli: la frase “Branca única” presente detrás de ella y el signo de paz que hace alusión al kirchnerismo.

"Me parece que la foto la sacó él...“, ”No es lo que parece fue el hacker“, ”No existen las casualidades. Ahora...es muy adolescente, esta mina, el cartel y la postura... dedicada al chico que me gusta faltó que escriba", “Pobre la mujer ¡Qué horror vivir así en una mentira! Se mostraban tan felices en las redes”, fueron algunos dichos de los usuarios sobre la imagen.