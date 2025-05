El nombre de Diego Brancatelli se hizo viral en las últimas horas por un escándalo respecto a su vida personal. El pasado lunes 5 de mayo se filtraron unos supuestos chats subidos de tono junto con Luciana Elbusto.

Los picantes chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto.

En estos mensajes, se hablaba de una supuesta relación sexual que habrían mantenido, lo que generó sumo revuelo dada la relación de Brancatelli con la notera Cecilia Insigna, con quien tiene 2 hijos. “Me quedé pensando en lo rica que estabas (...) Con que ganas de la co**, me podría quedar 1 hora (...) Te clavo cuando podamos. Se me eriza la piel de recordar”, le habría dicho el periodista a Luciana Elbusto en diversos mensajes por Instagram.

Tras el revuelo que se generó, Diego Brancatelli negó la veracidad de los mensajes. Es por ello que diversos periodistas buscaron a Luciana Elbusco para conocer su versión de los hechos.

Cómo es la relación de Luciana Elbusto con Diego Brancatelli

Las primeras declaraciones de la periodista sobre la polémica fueron presentadas por Pochi de Gossipeame. Ahí, desmintió los mensajes fuera de tono con Brancatelli. “Me desmintió los chats“, expresó la comunicadora.

Los primeros dichos de Luciana Elbusto.

En cuanto a la relación de Elbusto con Diego Brancatelli, la periodista aclaró que solo eran amigos, y que Cecilia Insignia conocía el vínculo entre ambos. "Yo le consulté por la relación y me respondió que tenían una amistad y que la mujer de él lo sabe", explicó Pochi.

Luego de estas declaraciones, Luciana explayó su postura en “Paparazzi". “Son mentira (...) Para mí, fue algo que le hicieron a él, no a mí (...) Ni idea si lo hicieron con inteligencia artificial”, sentenció.

El descargo de Diego Brancatelli sobre los mensajes filtrados

Finalmente, el periodista decidió hablar con LAM en relación con la polémica que lo vincula con Luciana Elbusto. Allí, determinó que no buscaría aumentar la polémica por medio de sus declaraciones. “No voy a hablar, te lo agradezco. Voy a darle explicaciones a quien corresponda (...)No voy a alimentar absolutamente nada, si vos crees que es real, digan lo que quieran, inventen lo que quieran".