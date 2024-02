Chicanas y acusaciones de infidelidad: el picante cruce entre Yanina Latorre y Diego Brancatelli

Yanina Latorre es una de las famosas argentinas más polémicas de los medios de comunicación debido a su fuerte personalidad y su honestidad al hablar de distintas temáticas ya sea de política, sociedad u otras figuras públicas que en varias ocasiones le generó algún enfrentamiento.

La famosa siempre mostró su ideología política y social, por lo que no es la primera vez que se pelea con otros famosos que son militantes del Peronismo o Kichnerismo. Esta vez, fiel a su estilo, la esposa de Diego Latorre apuntó sin filtros contra Diego Brancatelli.

El tremendo enfrentamiento entre Yanina Latorre y Diego Brancatelli

Diego se metió en la polémica cuando comentó un tuit de Horacio Cabak con ironía. Frente a esto, Yanina no dudó en responder con una chicana al militante: “Vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos”.

el cruce entre Yanina Latorre y Diego Brancatelli Foto: captura

El comunicador salió al cruce y volvió a apuntar contra la panelista de LAM: “Ay. Yanina. Posta. Me haces reír. ¿Vos hablás de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos. Un beso a Puntita”.

“Me gusta que vivas del chisme en tw. ¿Otro tema que no sea la vida sexual de mi familia? ¿No te da vergüenza? Estoy harta de mantener nabos como vos. Eso si es grave”, le respondió picante Yanina.

el cruce entre Yanina Latorre y Diego Brancatelli Foto: captura

Luego fue por más y acusó al comunicador de Argenzuela de ser infiel a su esposa: “Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci... Besos a tu mujer”.

El cruce entre Yanina Latorre y Diego Brancatelli Foto: captura x

Sin embargo, Diego Brancatelli decidió pedir disculpas por sus fuertes dichos e hizo un descargo en X (antes Twitter). ”Hoy me levanté y me enteré que hicieron ‘noticia’ un comentario radial de una colega. Sumado a un cruce en X. Por eso: DISCULPAS Y ACLARACIONES. Empiezo lo más importante: quiero pedir DISCULPAS. 1ro a Cecilia. Por meterme e indirectamente a ella en el barro de X. Agrediendo. Diciendo cosas feas. Pese a que me aconseja siempre que largue la cloaca que es esta red. Que disfrute la familia. Las cosas hermosas que tenemos. Siempre aconsejando para ser mejor persona. Como lo es ella”, expresó el comunicador.

Las disculpas de Diego Brancatelli a Yanina Latorre Foto: captura

Luego agregó una disculpa para Yanina: “El impulso y la sangre italiana me pudieron. Y tiene razón. Estuve mal. No hay peros. También quiero pedirles sinceras DISCULPAS tanto a Horacio Cabak como a Yanina Latorre. Es de buena persona reconocer que uno estuvo mal. Yo no soy esto. Con la vida privada de las personas NO. Nunca me metí (hasta ahora) y siempre repudié que eso suceda. Así tiene que seguir siendo”.