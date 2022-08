Un hombre golpeó con un paquete de polenta a Diego Brancatelli en Goya: “Era cantado”

Mediante sus redes sociales, el periodista Diego Brancatelli denunció una agresión que vivió el pasado sábado en la ciudad de correntina de Goya. Según comentó fueron dos hombres: uno lo golpeó y otro grabó el episodio.

El periodista detalló que los agresores simularon acercarse amistosamente, pero luego empezaron a increparlo y uno de ellos directamente lo golpeó con un paquete de polenta en el pecho.

El tuit de Diego Brancatelli Foto: Twitter

“Me acaban de amenazar. Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada de Gustavo Valdés, pero sí que actúe si hay imágenes”, tuiteó Brancatelli, solicitando la intervención del gobernador local.

“Las agresiones se están poniendo de moda”

Más tarde, el periodista dio más detalles en un video. “En Goya la pasé muy bien, recibí el afecto de la gente y me pasaron cosas hermosas que no me pasaron en ninguna otra provincia”, aseguró en el inicio de su relato.

(Captura de video).

Luego, comentó cómo se dieron los hechos que terminaron con la agresión: “Cuando llegamos a la puerta de un bar había dos personas que se acercaron con buena onda, una actitud positiva. Pensé que se trataba de un pedido de fotos o un saludo, como pasa siempre. Pero, cuando me acerco, sacan un paquete de polenta y me pegan un golpe en el pecho”.

Brancatelli, que se identifica con el kirchnerismo, lamentó que este tipo de agresiones, como la que la semana pasada sufrió Pablo Echarri a la salida del teatro, se estén poniendo de moda. “Una situación muy violenta, con todo tipo de amenazas al Gobierno, me decían que yo era responsable y cómplice de eso que siempre dicen”, agregó.