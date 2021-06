Tras las criticas de Anamá Ferreyra al performance como bailarina de Débora Plager en “La Academia” de “Showmatch”, Diego Brancatelli defendió a su colega llamando “mamarracho” a la exmodelo.

“Al fin encontré a alguien que baila peor que yo”, dijo Ferreyra sobre la presentación de Plager en el programa de Tinelli.

Diego Brancatelli Diego Brancatelli

“Ella habla peor que todos. Anamá primero que aprenda a hablar y después que hable de quién baila mejor o peor. Impresentable. Un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil”, fue la comentario que hizo Brancatelli sobre Ferreyra.

La respuesta de Anamá Ferreyra

No tardo mucho en responder la actriz a través de Twitter: “¿Así que Diego Branca dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece.

La respuesta de Anamá para Diego Brancatelli. Twitter | Captura

La actriz le planteó un particular desafío al panelista: “Te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura”.

La respuesta de Anamá para Diego Brancatelli. Twitter | Captura

“No te voy a denunciar por maltrato. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle. Lo que si te pediría es que no te refieras más a nadie así, porque hay gente a la que quizás puedas seguir haciéndole daño. Bah, como hiciste toda tu vida”, continuó.

La respuesta de Anamá para Diego Brancatelli. Twitter | Captura

“Tu diferencia con la mía no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta”, concluyó Ferreyra.