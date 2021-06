Carolina “Pampita” Ardohain ya tiene todo listo para la llegada de su hija. A pocas semanas de dar a luz, la panelista de “La Academia” de Showmatch no deja de deslumbrar con cada look que elige para mostrar el avance de su embarazo y no perder el glamour.

“Señoras y señores, estamos viviendo los días previos al nacimiento, falta un mes y días, nada más, y ya vimos un video que publicó Roberto de cómo se movía la panza de Caro. Hoy tiene voto secreto, ella es Pampita Ardohain”, anunció Marcelo Tinelli, el conductor del programa, para presentar a la jurado.

La modelo fue al estudio con un vestido azul oscuro con brillos, de manga larga y cuello alto, con una abertura a la altura de la panza, lo que dejó observar su pancita de embarazada. Con el pelo recogido y unos aros, Pampita completó un look impactante.

“Señores, tremendo, me encanta cómo le ha crecido la panza. Creció del viernes a hoy”, dijo Tinelli, y agregó: “¿Se puede decir eso? Yo no sé qué se puede decir y qué no, porque hay que tener cuidado, pero se la ve muy linda”.

Pampita. Gentileza.

Pampita está viviendo su quinto embarazo con total felicidad y la ilusión de esperar junto a su marido, Roberto García Moritán, la llegada de la beba.

“Me gusta estar embarazada. Al ser el quinto embarazo hay menos ansiedad, se me pasa más rápido porque a veces ni me acuerdo de cuántas semanas estoy”, confesó en una entrevista.

Con respecto al nombre de la beba, dijo tener “cuatro favoritos”. Y agregó: “Ese día la vamos a mirar y darnos cuenta de cuál era el que tenía que ser. Nunca puse nombre antes, me parece que el nacimiento es un buen momento”.