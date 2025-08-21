La confesión más dolorosa de Gimena Accardi luego de reconocer su infidelidad a Nico Vázquez: “Necesitaba...”

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron su separación hace un mes tras 18 años juntos. La noticia tomó por sorpresa a todos, ya que era una de las parejas más queridas del entretenimiento. Sin embargo, la historia tuvo otro giro cuando esta semana la actriz confesó su infidelidad al actor.

La revelación de Gimena Accardi hizo estallar el escándalo, y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre quién es el hombre que fue amante de la actriz. Según Ángel de Brito es una persona famosa, con hijos y casado, lo que fue desmentido por la ex Casi Ángeles.

“Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Mátenme, línchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, expresó al aire de Olga cuando confesó su verdad.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

“Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó (...)”, agregó la actriz.

Luego de su extenso descargo, Gimena Accardi habló con la prensa y tomó la decisión de cerrar sus redes sociales para no leer todos los comentarios y mensajes maliciosos que recibe.

Después del escándalo que se armó, la actriz siguió con su vida, y volvió al streaming de Olga, del que forma parte. Allí, inevitablemente, Gimena habló de su estado de ánimo y confesó cómo está realmente tras la exposición de su vida privada.

La revelación de Gimena Accardi sobre cómo se siente tras confesar su infidelidad

“Lo bien que está Migue hoy, estás brillante. Tenés un buen día porque el saunita, el entrenamiento, te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”, expresó la famosa en el programa.

“Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, agregó la actriz sobre el momento particular que vive. Ante esto, Migue Granados le dijo que estaba radiante, pero la actriz negó: “No, tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”.

“Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”, comentó con ironía Gimena Accardi intentando ponerle humor a la situación.

“Claro, vos estás muy mal, entonces estás con la vara muy baja, ves un caniche y te pones bien”, acotó con humor Migue Granados para darle ánimos a su compañera.