Así fue el robo planificado a la casa de Pampita en Barrio Parque: cómo entraron y salieron sin que nadie los vea.

La tranquilidad de Barrio Parque se vio alterada esta mañana, luego de que se diera a conocer que Pampita Ardohain fue víctima de un robo en su domicilio, según informaron fuentes de TN Show.

La conductora confirmó que los delincuentes se llevaron dinero y objetos de valor, incluyendo teléfonos celulares que contenían imágenes de su hija Blanca Vicuña, la pequeña que falleció en 2012. “Son imágenes de un valor incalculable”, aseguró la modelo en diálogo con la prensa.

Así es lujosa casa de Pampita en Barrio Parque: cuál es la impresionante cifra en dólares que cuesta el alquiler

Pocos minutos después de que se conociera el hecho de inseguridad, se reveló cómo los delincuentes lograron ingresar a la propiedad de Pampita.

Así fue cómo entraron los delincuentes a la mansión de Pampita

Según los primeros reportes, los delincuentes esperaron a que la casa estuviera vacía para cometer el robo. En ese momento, Pampita se encontraba en España participando de un evento, y sus hijos, junto con el personal que trabaja en la propiedad, tampoco estaban presentes.

Los investigadores indicaron que la entrada a la vivienda requirió una preparación previa. Primero cortaron la energía eléctrica para desactivar la alarma y, luego, accedieron por la parte trasera, que da hacia las vías del tren.

TN Show pudo confirmar que la Policía de la Ciudad está revisando las cámaras de seguridad de la casa y de las propiedades cercanas. La causa quedó a cargo de la Fiscalía 48, bajo la dirección de Eduardo Rosende.

Una vez dentro, los ladrones se tomaron su tiempo para retirar la caja fuerte y sacarla por la puerta trasera, según relataron en Puro Show (El Trece).

El vestidor de Pampita en su exclusivo hogar.

A pesar de que Barrio Parque es una de las zonas residenciales de lujo más vigiladas de la Ciudad de Buenos Aires, los vecinos se muestran preocupados por la recurrencia de hechos similares en el último tiempo, como el que sufrió Pampita.

Tras el robo sufrido en su domicilio, Pampita Ardohain se mostró profundamente afectada por lo sucedido. Entre los objetos sustraídos se encontraban varios teléfonos celulares que contenían imágenes de su hija Blanca, fallecida en 2012.

El actor chileno publicó un libro en el que recuerda a su hija en común con Pampita y contiene relatos desgarrados de la modelo.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí”, aseguró la conductora en declaraciones a la prensa que la esperaba frente a su casa.

Mientras las autoridades continúan investigando el hecho, el episodio volvió a poner en evidencia la preocupación de los vecinos por la seguridad en barrios de alto perfil.