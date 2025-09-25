La grave denuncia de Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: los escalofriantes detalles del calvario que vivió

Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, cumplió la mayoría de edad y rompió el silencio sobre el calvario que vivió tras la muerte de su madre. El joven de 19 años se animó a denunciar a su tío Ulises y contó públicamente los motivos que lo llevaron a recurrir a la Justicia.

El adolescente habló en Puro Show y contó escalofriantes detalles de su vida tras la muerte de su madre. “Mi tío me pega desde los 8 años. Me escapé de mi casa y estuve viviendo en un hogar hasta que lo pude echar”, reveló Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, quien quedó bajo la tutela de su tío Ulises luego de perder a su mamá.

Valentino, el hijo de Natacha Jaitt

Acerca de su vínculo familiar, el joven se sinceró y explicó cómo era su tormentosa relación. “Para la gente, tenía que dejarlo como el tío perfecto. Entiendo que hizo lo que pudo y siempre buscó lo mejor para mí, creía que la mano dura era la única manera de lograr que yo me portara bien”, aseguró.

“Mi tío siempre fue violento con mi mamá pero más conmigo porque yo era el hombre”, señaló acerca de la relación entre Ulises y Natacha. “Cuando ella no estuvo, desde mis 8 años más o menos, si me portaba mal, me agarraba de los pelos o me partía un palo de escoba en la espalda”, detalló.

Valentino, el hijo de Natacha Jaitt

En su escalofriante relato, Valentino confesó que llegó a pensar que este maltrato estaba justificado. “No salía a la calle si me pegaba para que no lo denuncie. Sentía que me merecía ese trato”, sostuvo. Luego, detalló un episodio de violencia clave: “Una vez me dejó rengo de un golpe y se reía, me decía que me lo tenía que aguantar y yo le creía”.

También reveló que, en más de una ocasión, Ulises lo encerró en su casa porque temía ser acusado. “No podía salir más allá de la plaza o la escuela. Me destrozó la habitación, me rompió el celular y solía agarrarse a trompadas con la gente”, contó.

La denuncia ante la Justicia de Valentino a Ulises Jaitt

El hijo de Natacha Jaitt quedó huérfano tras la muerte de su mamá y su papá (el actor Adrián Yospe) en 2011. Desde entonces, Ulises se convirtió en el tutor de Valentino, y se hizo cargo de su cuidado y crianza.

Con el tiempo, y gracias a la ayuda de su psicólogo, Valentino se animó a hablar y puso revelar el calvario que estaba viviendo y se animó a denunciar a su tío. “La Justicia hizo la exclusión del hogar y desde entonces, Ulises no puede acercarse a él”, revelaron en Puro Show.

Actualmente, Valentino trabaja como Cheff en un restaurante y toma clases de teatro. Además, según revelaron, Ulises Jaitt ya no vive en la propiedad de Natacha que heredó el joven y ahora vive allí solo.