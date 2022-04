Dalma Maradona está esperando su segunda hija. Esta vez, la actriz ya está segura cómo será el nombre de la bebé: Azul. Ella misma contó que este embarazo es muy diferente al anterior. A través de redes sociales informa los detalles a sus seguidores. Este martes, mostró cómo está su pancita a los 7 meses.

Dalma Maradona Foto: Instagram/dalmamaradona

La hija de Diego Maradona trabaja en la Radio Metro todos los mediodías. Desde el estudio y frente al micrófono, Dalma mostró cómo está creciendo Azul dentro suyo. “Acá estamos”, escribió en una foto sonriendo y subiéndose el buzo para poder ver su pancita.

Dalma mostró su pancita de siete meses Foto: Instagram/@dalmaradona

Dalma Maradona lleva 7 meses de gestación, por lo que ya comienza la cuenta regresiva para la familia. Según le reveló a sus más de un millón y medio de seguidores en Instagram, la actriz no quiere seguir teniendo hijos por el momento.

Dalma Maradona con su hija Foto: Web

Ahora, Dalma es madre de Roma, de tres años, y está a la espera de que nazca Azul muy pronto. En una entrevista con Carmen Barbieri en “Mañanísima”, aseguró: “Tenía la presión de no poder decir que no. Pero ahora con Roma y Azul ya no me da vergüenza decir que no quiero más nada. Se acabó”.

Dalma Maradona reveló cómo está atravesando el embarazo

La actriz contó que este está siendo muy diferente al de Roma. Con ella la pasó “espectacular” sin molestias, pero con Azul estuvo muy descompuesta. Dalma sufrió náuseas y vómitos en los primeros meses, pero ya se encuentra bien.

Dalma Maradona y Roma Foto: Instagram/@dalmaradona

Maradona manifestó que cuenta con el apoyo de toda su familia y de su marido en su decisión de no tener niñera. Ella prefiere que sus hijas se queden con su mamá, su hermana, sus suegros o amigos. Además, tiene la esperanza que Roma y Azul se lleven tan bien como ella y Gianina.