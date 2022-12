Completamente enamorada: el romántico mensaje de la China Suárez a Rusherking.

La China Suárez y Rusherking están juntos desde mayo de 2022 y el comienzo de su relación fue muy cuestionado. Todo tiene que ver con que la ex Casi Ángeles estuvo en el ojo de la tormenta luego de haberse separado de Benjamín Vicuña a mediados de 2021 y luego el famoso Wandagate en octubre de 2021.

La polémica que la tuvo como protagonista junto a Mauro Icardi y Wanda Nara fue una de las etapas más complicadas que tuvo que atravesar la actriz. En medio del escándalo comenzó una relación con un empresario español que no tuvo mucho éxito ya que el destino le tenía preparado algo mejor.

La China y Rusherking en la Bresh. Foto: Instagram

En el mes de mayo de 2022 la China y el cantante de trap se cruzaron en una reconocida fiesta porteña y la actriz quedó flechada con el artista. Poco tiempo después comenzaron a mostrarse juntos y se convirtieron en una de las parejas favoritas del momento.

China Suárez y Rusherking enamorados Foto: Instagram

Ambos son muy compañeros el uno con el otro y siempre se muestran disfrutando de buenos momentos. Sin dudas, su plan favorito es viajar y ya fueron muchos los destinos que visitaron desde que están juntos. Actualmente ninguno de los dos esconde el amor que siente por el otro y las muestras de cariño son cada vez más.

China Suárez y Rusherking en el Mundial Qatar 2022 Foto: instagram/sangrejaponesa

La China Suárez piropeó a Rusherking y enloqueció a sus fanáticos

Rusherking compartió una foto con sus más de 3.8 millones de seguidores de su cuenta personal de Instagram y dejó a más de uno en la boca abierta, incluso a su novia. Fue la China quien compartió en sus historias el posteo y dejó un texto que evidencia lo enamorada que está: “Es un afano, suspéndanlo”, escribió.

La historia de la actriz. Foto: Instagram

Pero la muestra de amor no terminó ahí y es que Suárez decidió comentar la foto y su mensaje se llenó de likes. “No se puede creer con el amor que te hicieron”, escribió la cantante y actriz que recibió más de 2 mil Me Gusta en su comentario.