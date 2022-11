La China Suárez mostró cómo celebró el triunfo de Argentina y causó furor en las redes

Al igual que muchas figuras reconocidas, la China Suárez compartió a través de su cuenta de Instagram como vivió el partido de Argentina vs México y cómo eligió celebrarlo. “Vamos Argentina, Carajo. Y para donde vayas vos sabes que te acompaño”, escribió con efusividad y alegría desde la descripción.

La China Suárez enamoró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Y dicha alegría fue reflejada en la filmación que subió, en la cual se mostraba vistiendo la camiseta celeste y blanca al igual que el resto de las personas que la acompañaron en la ocasión, y agregó una vincha que llevaba el escrito “Vamos Argentina” en tono celeste, mientras que en sus mejillas se dibujó la bandera nacional.

La foto con la que la China Suárez despertó suspiros. Foto: Instagram/@sangre

El ambiente estaba colmado de entusiasmo y felicidad, ya que fue compartido luego de que la Selección ganara el partido con dos goles a favor ante México, siendo la primera victoria que obtienen en el transcurso del Mundial de Qatar 2022.

Qué pasa entre la China Suárez y Nicolás Cabré

Luego de pasar un año como novios y confirmar la ruptura en 2013, ambos actores mantuvieron la distancia y cada uno continuó con su vida amorosa por su lado.

La China Suárez y Nicolás Cabré vieron juntos el partido de Argentina. Foto: Web

Sin embargo, en uno de los videos que la China compartió en las historias de Instagram no solo se la ve acompañada de sus cercanos, sino también de Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina; y aunque aunque fue un detalle que no pasó desapercibido, la actriz no ha hecho comentarios aún sobre el por que de la presencia del actor.