La China Suárez de Salta regresó a pura música: ¿También cantará con El Polaco?

Agostina Carrales volvió a ser tendencia. La salteña de 19 años es muy conocida en TikTok por el gran parecido que tiene con Eugenia “China” Suárez, y para recordárselo a sus seguidores, publicó un video con la canción que hizo la actriz junto a El Polaco.

“Ya no quiero verte” es el tema que sacaron ambos artistas meses atrás. Por eso, la muchacha de Salta decidió seguir la tendencia con el ritmo que explota en cada boliche de su provincia.

Los seguidores de Carrales no tardaron mucho y comenzaron comentarle su publicación. Además de recordarle lo hermosa que es, aseguraron que cada vez es más parecida a la novia de Rusherking.

Quién es Agostina Carrales, la salteña que se parece a la China Suárez

La joven de 19 años es muy conocida en las redes sociales por ser casi un clon de la actriz, y llegar a parecerse más a ella que los propios hijos. Además, al igual que Eugenia, fue madre tiempo atrás.

Agostina muestra su lado artístico en su cuenta de Instagram y TikTok. A la salteña le gusta bailar y cantar, pero también hace contenido mostrando sus diferentes outfits y es creadora de un emprendimiento de dulces.

Agostina Carrales, la salteña que es furor en TikTok.

No obstante, ella aseguró sentirse sorprendida cada vez que le marcan la similitud con la actriz. Según esta influencer, que cosecha unos 70.000 seguidores en TikTok, no se parece a la ex de Vicuña.