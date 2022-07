Agostina Carrales, es una joven salteña de 19 años que se hizo conocida por su parecido a la actriz la China Suárez. Además de tener rasgos físicos similares, también fue mamá hace poco tiempo, al igual que la pareja de Rusherking.

Agostina muestra su lado artístico en sus redes sociales de Instagram y TikTok. A la salteña le gusta bailar y cantar, pero también hace contenido mostrando sus diferentes outfits y es creadora de un emprendimiento de dulces.

En el último tiempo se hizo viral luego de recibir varios comentarios como “re parecida a la China Suárez”, “ni los hijos se parecen tanto como esta chica”, “el clon de la @chinasuarez”, entre otros.

En diálogo con La Nación, Agostina declaró que se toma todos los comentarios con humor. “Crecí un montón gracias al contenido y por el parecido con ella”, expresó. La joven tiene casi 40 mil seguidores en TikTok y más de 9 mil en Instagram.

Agostina Carrales. Foto: Agostina Carrales.

Aunque la misma Carrales no se ve parecida a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, las personas que la encuentran por las calles de Salta suelen decirle que es el clon. “Ya no sé si creerles o no. De todas maneras, creo que si te dicen que sos parecida a la China es como que te digan que sos linda, es lo único bueno que rescato de todo esto. También me lo suelen decir mis familiares y amigos”, dijo la joven.

Por último, Agostina contó que aunque se lo digan muy de seguido, todavía se sigue sorprendiendo cada vez que los usuarios le escriben diciendo que es igual a la China. Actualmente continúa trabajando en su emprendimiento para cubrir sus gastos.