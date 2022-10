El llamativo detalle de la China Suárez y Rusherking que despertó sospechas: ¿Se casan?

Hace meses que la China Suárez y el trapero Rusherking están viviendo una hermosa relación llena de mensajes de amor entre ellos y y especulaciones de “algo más” por parte de sus fanáticos. Los rumores de la feliz pareja son varios y uno de los más fuertes de las últimas horas, el del compromiso entre la actriz de 30 años y el cantante de 22.

Todo comenzó por un video que subió la China en su cuenta de Instagram, donde se los puede ver a los dos abrazados, una mirando a la cámara y el otro acostado sobre su pareja. Hasta ahí todo normal, un video casual entre dos personas que se aman y están pasando un gran momento juntos donde comparten muchas de sus salidas y vivencias con sus seguidores.

China Suárez y Rusherking Foto: Instagram

Sin embargo, la que puso el grito en el cielo fue la periodista Estefi Berardi, la panelista que es una de las más filosas de la televisión puso el ojo en un detalle que vio que ambos compartían y que nadie vio. Es más, hizo una captura de pantalla del video y lo publicó en sus propias redes para mostrar lo que había descubierto.

¿Cuál fue el detalle que descubrió la periodista de la China Suárez y Rusherking?

En la imagen que subió Berardi dibujó un círculo en mano izquierda del cantante y la derecha de la actriz. En ellas se puede ver un anillo, bastante grande e idénticos, que hizo explotar las especulaciones entre el mundo del espectáculo y los fanáticos. La periodista con esta captura señala que ese detalle podría ser tranquilamente un anillo que selle un posible compromiso que habría realizado la pareja.

La China Suárez y Rusherking usando el mismo anillo. Foto: @estefaniaberardi

Por otra parte, apenas comenzó la primavera, la China publicó en su cuenta de Instagram un dulce mensaje para su novio donde señaló “me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar (…). Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional (…). No se conformen con menos nunca, nunca”.

La China Suárez junto a Rusherking. Foto: https://www.instagram.com/rusherking/?hl=es-la

Asimismo, días más tarde brindó una entrevista y contó que escribir ese mensaje “fue un impulso, un ataque de amor. Yo soy de decírselo a la persona que está conmigo, pero fue inevitable y le quise mostrar al mundo lo que estoy viviendo. Es un amor tan puro que quiero que todos lo sepan” y agregó “es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él”.