Soledad Pastorutti cocinó con Claudia Villafañe e imitó a Germán Martitegui

“Tiembla la ‘Tata’”, dijo Soledad Pastorutti mientras preparaba ñoquis al lado de Claudia Villafañe. Durante un encuentro en la cocina, la cantante divirtió a sus fans con una imitación aprobada por la primera ganadora de Masterchef Celebrity Argentina e hizo las veces de Germán Martitegui mientras probaba la comida.

La artista santafesina visitó a la exesposa de Diego Maradona para aprender la receta del tradicional plato de pastas caseras. La empresaria se puso a disposición, pero le aclaró que tenían que llevar a cabo todo el proceso, desde el corte de las papas hasta la decoración del plato.

Una vez que terminaron de cocinar, la “Sole” se hizo cargo de la degustación y no pudo evitar el chiste sobre el concurso televisivo que Villafañe ganó en enero de 2021. Apenas levantó un ñoqui con el tenedor, se le ocurrió imitar al jurado del programa.

Si bien ambas pensaron en Donato de Santis por un instante, la cantante de 41 años intentó reproducir los gestos de Martitegui cuando prueba la comida. “No sabés si se está riendo o qué”, comentó sobre el cocinero.

Soledad estuvo atenta a la cámara mientras grababa el video que estrenó este miércoles y mostró sus dotes de actriz. En ese momento señaló entre risas que el chef “se va para atrás y no te dice nada” una vez que terminó con el bocado.

¿Cuántos shows brindó Soledad Pastorutti?

Durante la charla con Claudia Villafañe, la “Sole” estimó que ya hizo más de 3.000 shows en 26 años de carrera. Entre anécdotas y tips de cocina, admitió que es muy “puteadora” y la “Tata” coincidió con ella, al punto de que ambas tienen que cuidarse en ese sentido.

“Tengo que aprender a callarme la boca porque si no, en un grito me quedo sin voz y no puedo trabajar”, explicó la intérprete de Arequito. Por su lado, la empresaria apuntó que se reprime cuando están sus nietas, las hijas de Dalma Maradona.

¿Qué cabalas tiene Soledad Pastorutti?

En el intercambio de consejos, Soledad Pastorutti reveló que no tiene cábalas antes de los recitales. Ante la mirada sorprendida de Claudia, insistió en que “jamás” adoptó amuletos ni otras acciones para atraer la buena suerte.

“Ponele que un día hacés una y tu seguridad se basa en eso ¿Cómo seguís?”, argumentó la santafesina sobre las tradiciones supersticiosas. Así ratificó que prefiere enfocarse en la práctica y la buena preparación antes de salir a cantar.